Naomi Watts ha una crisi isterica durante la quarantena (video)

Naomi Watts ha condiviso un video in cui mostra il suo meltdown a causa della quarantena e dell’isolamento. La star ha caricato un video sui social in cui la si vede perdere la pazienza e urlare, in preda a una crisi isterica. Il video è stato creato in slow motion e mostra l’attrice che ha un crollo nervoso. Un modo per stemperare il nervosismo, e per ricordare che anche i divi del cinema affrontano i problemi della quotidianità.

Il post è accompagnato da una didascalia: “Stampante rotta, lavatrice rotta e aspirapolvere rotta, tutte nello stesso giorno“. Si tratta di una serie di sfortunati eventi di vita casalinga che hanno mandato la Watts in crisi. Il video mostra la donna mentre muove la testa avanti e indietro e come sottofondo il suo urlo di sfogo. Il post è stato commentato da diversi colleghi che hanno mostrato tutta la loro solidarietà a Naomi. “Cattive notizie“, ha commentato l’attrice vincitrice del premio Oscar Julianne Moore.

L’attrice Marsha Stephanie Blake ha aggiunto “No!! Sento anche io questo dolore!”. Naomi Watts ha scelto l’auto isolamento e sta trascorrendo la quarantena nella sua casa a Los Angeles. Un nervosismo esploso quindi anche a causa della solitudine, e della tensione della situazione attuale.

Naomi non è l’unica celebrity che in questo momento si trova a dover fronteggiare la quotidianità. Anche altri artist hanno condiviso sui social post e storie in cui si cimentano nel pulire casa, lavare i piatti o rifare i letti. Tra i tanti ci sono Joan Collin e suo marito che qualche giorno fa hanno postato uno scatto in cui rifanno il letto insieme. Anche Posh Spice, Victoria Beckham ha condiviso con i suoi fa una stories in cui indossa dei guanti gialli mentre lava i piatti. Anche in questo caso la Beckham ha dato il suo tocco di classe disegnando le sue iniziali sul guanto.