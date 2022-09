Pasta o cera per sopracciglia: le migliori per modellare il tuo style

La pasta o cera per sopracciglia aiuta a domare e fissare anche quelle più ribelli, soprattutto in caso di sopracciglia folte. Ma non solo: questo tipo di cosmetico può aiutare anche in caso di situazioni in cui le sopracciglia sono rade e presentano dei piccoli “buchi” da riempire.

Si tratta di prodotti modellanti che aiutano a pettinarle e a tenerle a posto, anche in caso di make up elaborati e complessi. Inoltre, possono servire anche per correggere le forme più irregolari e aiutare così ad ottenere forme – e di conseguenza sguardo – più armonici.

Le più evolute cere per le sopracciglia contengono nella loro formula vitamine e oli lenitivi, capaci di nutrire la pelle sotto e circostante, e prendersi cura del pelo stesso, nutrendolo e lucidandolo. Le cere per le sopracciglia si differenziano dai più comuni gel: ad essere totalmente diversa è infatti la consistenza. In alcuni casi il gel si asciuga rapidamente ma può colare non appena cambiano le temperature oppure a contatto con il sudore.

Pasta o cera per sopracciglia: come si usa

Il suo utilizzo è molto semplice: solitamente la pasta o cera per sopracciglia viene venduta in abbinamento a un apposito pennello (simile allo scovolino dei mascara) che aiuta a distribuire il prodotto sui peli delle sopracciglia. Basta:

prelevare poca quantità di prodotto con lo scovolino

poca quantità di prodotto con lo scovolino applicarlo sulle sopracciglia pettinandole verso l’alto e nel senso desiderato

sulle sopracciglia pettinandole verso l’alto e nel senso desiderato una volta asciugata, le sopracciglia saranno fissate.

Pasta o cera per sopracciglia, quali acquistare?

La scelta della pasta o cera per sopracciglia è del tutto personale, e dipende da cosa preferiamo usare e cosa fa sentire a proprio agio. Ecco un elenco di alcuni prodotti validi tra cui scegliere:

Luis Bien – cera modellante per sopracciglia

Il barattolino di Luis Bien contiene una cera efficace addirittura per 48 ore ed è venduta insieme al suo pennellino apposito per applicare la pasta. È dermatologicamente testata e crea un aspetto estremamente naturale e modellato allo stesso tempo. Contiene olio di ricino e olio di noci, proprio per prendersi cura dei peli delle sopracciglia e della pelle.

Collistar – Cera modellante e polvere colorata

Collistar - Sopracciglia Impeccabili Cera Modellante + Polvere Colorata Cera per fissare le sopracciglia con polvere pigmentata per riempirle e uniformarle 18 € su Amazon Pro 2 in 1 Contro Nessuno

Il piccolo kit di Collistar contiene una cera modellante e fissante e una leggermente pigmentata, in grado di riempire la forma e fissare le sopracciglia. Contiene vitamina E e svolge un’azione mirata per proteggerle. La polvere colorata è facilmente sfumabile e modulabile, in base all’effetto finale che si vuole ottenere. È disponibile in diverse nuance. Il prodotto è da scegliere in accordo con i propri colori naturali.

Anastasia Beverly Hills – DIPBROW Pomade

Si tratta di una cera per sopracciglia con una formula vegana, disponibile in numerose varianti di colore. La sua formula è altamente pigmentata, a lunga tenuta e waterproof. Una volta applicata, permette di fissare le sopracciglia oltre che di tingerle della tonalità desiderata. Ideale per riempire ed intensificare lo sguardo. Il finish è opaco e in base all’utilizzo può aiutare a realizzare sopracciglia naturali oppure accentuate e intense.

Inglot – AMC cera per sopracciglia

Questa pasta per sopracciglia oltre a modellare, intensifica il colore, grazie alla sua texture pigmentata e waterproof. Si applica con l’aiuto di un pennellino e riesce a definire e dare volume anche alla sopracciglia più sottili. Ideale per un trucco naturale ma anche per accentuare e intensificare a piacimento.