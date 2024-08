I prodotti perfetti per la #Planeskincare, il beauty trend TikTok da fare in volo

Il mondo del beauty è in continua evoluzione e TikTok è diventato un vero e proprio laboratorio di tendenze. Uno degli ultimi trend che sta spopolando è la #Planeskincare, una routine di bellezza studiata appositamente per i viaggi in aereo. L’aria secca e pressurizzata delle cabine può causare disidratazione e altri problemi alla pelle, perciò avere una routine skincare adatta può fare la differenza. Scopriamo insieme quali sono i prodotti perfetti per mantenere la pelle fresca e idratata durante i voli.

Perché la Planeskincare è importante?

Durante un volo, l’umidità della cabina scende drasticamente, passando dal 40-70% al 10-20%. Questa riduzione drastica può causare disidratazione, irritazione e un aumento della produzione di sebo, portando a possibili sfoghi cutanei. La skincare in volo non è solo un vezzo, ma una necessità per mantenere la pelle in equilibrio e proteggerla dagli stress ambientali tipici dei viaggi aerei​.

Step essenziali per una perfetta Planeskincare

Pulizia delicata

Inizia la tua routine con una buona pulizia. Opta per un detergente delicato che non secchi ulteriormente la pelle.

Idratazione profonda

L’idratazione è la chiave. Un siero a base di acido ialuronico, può fare miracoli. Questo prodotto attira e trattiene l’umidità, mantenendo la pelle idratata anche nelle condizioni più avverse.

Maschere idratanti

Le maschere in tessuto sono un’ottima soluzione per un’idratazione intensa. Sono particolarmente apprezzate per la loro capacità di rinfrescare e decongestionare la zona occhi, ideale per combattere il gonfiore tipico dei lunghi voli​

Crema barriera

Per sigillare l’umidità e proteggere la pelle dagli agenti esterni, applica una crema barriera. Alcune sono ricche di ceramidi che aiutano a ripristinare e mantenere la barriera naturale della pelle.

Spray idratanti

Durante il volo, rinfresca la tua pelle con uno spray idratante. Si tratta di spray leggeri che possono essere applicati facilmente anche sopra il trucco per un boost di freschezza immediata.

Protezione solare

Anche se sei in aereo, i raggi UV possono penetrare attraverso i finestrini. Usa una crema solare leggera per proteggere la tua pelle.

Olio per labbra

Le labbra possono seccarsi rapidamente in aereo. Un lip oil o un olio labbra offre idratazione e un leggero tocco di colore.

Consigli pratici per la skincare in volo

Bevi molta acqua : rimanere idratati internamente è altrettanto importante quanto l’idratazione esterna.

: rimanere idratati internamente è altrettanto importante quanto l’idratazione esterna. Evita il trucco pesante : preferisci un look naturale per permettere alla tua pelle di respirare.

: preferisci un look naturale per permettere alla tua pelle di respirare. Mantieni le mani pulite: utilizza un disinfettante per mani prima di toccare il viso per prevenire infezioni e irritazioni.

Seguendo questi semplici passaggi e utilizzando i prodotti giusti, puoi garantire che la tua pelle rimanga sana e luminosa anche dopo un lungo volo. La #Planeskincare non è solo una moda passeggera, ma un vero e proprio rituale di benessere che ti permette di prenderti cura di te stessa anche in viaggio.