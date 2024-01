Lucido ma non appiccicoso: i 4 lip oil più amati dalla Gen Z

I lip oil sono prodotti innovativi, diversi dai tradizionali rossetti, che offrono non solo una gamma di colori, ma anche un’idratazione intensa e una lucentezza sottile, senza la sensazione appiccicosa tipica di alcuni gloss. A differenza dei rossetti convenzionali, che tendono a donare solo colore, questi innovativi prodotti mantengono le labbra idratate, morbide e in salute. Offrono, inoltre, un’incredibile lucentezza simile a quella di un gloss.

In principio era il gloss

La storia dei prodotti per labbra brillanti affonda le radici nel lontano 1930, quando il primo gloss labbra vide la luce grazie a Max Factor, un pioniere nel campo del trucco. La sua creazione iniziale, un mix di vaselina e pigmenti, ha segnato l’inizio di una nuova era nel mondo del make-up, introducendo la tendenza dei finish lucidi per le labbra che, nel corso degli anni, si è evoluta fino ai moderni lip gloss e agli innovativi lip oil che oggi conosciamo.

La differenza tra lip oil e gloss

C’è una differenza sostanziale tra lip gloss e lip oil. Mentre il gloss punta a dare un tocco di brillantezza e colore con una finitura luccicante, gli oli per labbra si concentrano sull’idratazione e sulla riparazione delle labbra, aggiungendo una lucentezza sottile e non appiccicosa. Questa sottigliezza è uno dei motivi principali per cui i lip oil stanno diventando virali nel mondo del trucco.

I social media e gli influencer hanno amplificato il fenomeno con l’hashtag #lipoil, generando un numero enorme di video che superano i 2,5 trilioni di visualizzazioni, presentando i lip oil più virali sul mercato. Con la loro consistenza leggera e non appiccicosa, gli oli per le labbra si stanno guadagnando un posto speciale nelle trousse del trucco della Gen Z, garantendo labbra idratate, lucenti e trendy.

I marchi di bellezza hanno prontamente colto questa tendenza, creando best-seller che si sono affermati come protagonisti indiscussi di questa ondata di video. Tra questi, spiccano marchi come NYX, Dior, Clarins e Charlotte Tilbury, che hanno saputo conquistare il cuore degli appassionati di trucco.

I prodotti da provare

In un mondo in cui la bellezza è sempre più definita da un equilibrio tra stile e praticità, i lip oil stanno rapidamente diventando il must-have tra gli appassionati di trucco della Generazione Z. Guardiamo allora da vicino questa tendenza che ha preso d’assalto i social media e il mondo della bellezza. Esploriamo insieme i lip oil preferiti e amati dalle più giovani.

NYX lip oil

NYX Professional Makeup Gloss Labbra Finish brillante, fino a 12H d'Idratazione, maxi applicatore. Arricchito con Oli di Squalano, Di Lampone e di Camemoro 7 € su Amazon 8 € risparmi 1 € Pro non appicicoso Contro Nessuno

Il lip oil di NYX è una scelta popolare grazie alle sue otto tonalità e alla formula arricchita con oli vegetali come lampone e mora. La sua capacità di idratare e donare lucentezza per 12 ore lo rende un must-have, con un applicatore XXL che ne facilita l’utilizzo.

Dior Addict Lip Glow Oil

DIOR Addict Lip Glow Oil Olio per labbra nutriente e lucido, non appicica e idrata a fondo le labbra. Disponibile in diverse tonalità 86 € su Amazon Pro nutriente Contro Nessuno

Il Dior Addict Lip Glow Oil, invece, si distingue per la sua formulazione arricchita con olio di ciliegia, offrendo nutrizione, protezione e morbidezza alle labbra con una finitura naturale e luminosa.

Clarins Lip Comfort Oil

Clarins Rossetto Lip Make Up Comfort rossetto in formula oleosa che idrata a fondo le labbra senza appiccicare 28 € su Amazon Pro finish lucido senza appiccicare Contro Nessuno

Clarins Lip Comfort Oil, con il 93% di ingredienti di origine naturale, offre nutrimento, lucentezza e comfort alle labbra, rinforzando la loro funzione di barriera protettiva.

Charlotte Tilbury Magic Lip Oil Crystal Elixir

Charlotte Tilbury Magic Lip Oil Crystal Elixir Questo lip oil promette labbra lucidissime senza appesantirle o renderle appiccicose 37 € su Amazon 40 € risparmi 3 € Pro idratante Contro Nessuno

Il Magic Lip Oil Crystal Elixir di Charlotte Tilbury è un trattamento idratante e volumizzante per labbra, perfetto per il giorno e la notte, arricchito con ingredienti che migliorano l’aspetto delle labbra.