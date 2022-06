Ice Globes e face roller da freezer: gli accessori di bellezza di hailey bieber

Tra le modelle e influencer che sui social dettano tendenza in fatto di beauty c’è sicuramente anche Hailey Bieber. Modella e moglie di Justin Bieber (che ha di recente dovuto interrompere il suo tour a causa di alcuni problemi di salute), Hailey, attraverso Instagram e il suo seguitissimo canale YouTube, quasi ogni giorno dispensa consigli su make up e bellezza. L’ultima tendenza in ordine di tempo sono gli ice globes e i face roller da freezer.

Non è una novità che il ghiaccio e il freddo siano chiamati in causa come alleati di bellezza: basta pensare alla crioterapia, che decongestiona e tonifica la pelle; o ai più classici rimedi “della nonna”, usati da decenni per combattere le borse sotto agli occhi con l’aiuto dei cubetti di ghiaccio.

Ecco alcuni degli effetti positivi del ghiaccio sulla pelle:

Contrasta le rughe

Sgonfia e defatica

Migliora la circolazione sanguigna

Scopriamo insieme quali sono e come si usano gli accessori “ghiacciati” per il viso.

Ice Globes, cosa sono e come si usano

Nato come trend su Tiktok, questo rimedio beauty in poco tempo è stato adottato anche dalle influencer, come dalla stessa Hailey Bieber.

Gli ice globes sono letteralmente piccole sfere ghiacciata da usare sul viso per sgonfiare le borse sotto gli occhi e ridurre in generale le infiammazioni del viso. Sembrano inoltre molto utili anche per decongestionare la pelle affetta da acne.

L’accessorio in sé consiste in piccole sfere che vengono riempite di acqua da lasciare a congelare nel freezer per almeno 30 minuti prima di essere usate sul viso. Gli Ice Globes vanno usati proprio per effettuare un massaggio: c’è chi applica anche qualche goccia di olio prima di usarli, in modo che il tool ghiacciato scorra meglio a contatto con la pelle. Si procede massaggiando il viso dall’interno all’esterno, sulle tempie e anche sulle palpebre, e bastano pochi minuti affinché siano efficaci.

Facial Ice Globes

2 Facial Ice Globes Ice Globes da riempire di acqua e lasciare in freezer per poi massaggiare sul volto 15 € su Amazon Pro Pack da 2 Contro Nessuno

Coppia di Ice Globes per un massaggio sul viso piacevole e tonificante. Riducono il gonfiore e le occhiaie.

Che cos’è e come si usa il face roller

Il face roller da freezer ha la forma simile a quella di un ovetto, è in silicone e all’interno custodisce uno stampo in cui appunto il ghiaccio funge da “roller” per il viso. Questo accessorio di bellezza è molto semplice da usare, bisogna:

Riempirlo d’acqua

Lasciarlo nel freezer fino a che non sarà completamente ghiacciato

Usarlo con dei movimenti circolari dal centro del viso verso l’esterno per una manciata di minuti

Si può insistere sulla zona perioculare, per combattere gonfiori e occhiaie.

Il supporto in silicone serve proprio per evitare il contatto con il ghiaccio delle dita: la forma ergonomica rende infatti il suo utilizzo molto facile.

Swithun Ice Face Roller

Swithun Ice Face Roller Facer Roller per massaggio al viso decongestionante e anti age. In silicone. 15 € su Amazon Pro In silicone

Si può arricchire l’acqua con ingredienti naturali Contro Nessuno

Rullo di ghiaccio realizzato in silicone per massaggiare il viso e sfruttare le proprietà del freddo e del ghiaccio sulla pelle. Rimuove il gonfiore e leviga la pelle, stimolando la circolazione sanguigna.

Prima di metterlo nel congelatore, si può arricchire l’acqua con altri ingredienti naturali, utili nella skincare: ad esempio l’acqua di limone illumina la pelle, il tè verde riduce l’infiammazione e la presenza di imperfezioni e acne, l’acqua di cetriolo riduce il gonfiore e il latte di cocco ha effetti antiage. C’è solo l’imbarazzo della scelta.