Attualmente ha interrotto il Justice World Tour 2022 a causa delle sue condizioni di salute. Ma sul sito Crush.News sono apparse le foto del bus che ha comprato Justin Bieber, per girare Stati Uniti e America ed esibirsi ai suoi live. Il cantante, che è stato colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt, ha comunque promesso di tornare presto. E lo farà percorrendo i chilometri come le rockstar, su questo mezzo dal valore di 2,5 milioni di dollari.

Grazie alle immagini condivise sul sito, si possono vedere gli interni del bus, che in America viene in realtà considerato un camper, come si legge su Novella 2000.

Nel veicolo ci sono tutte le sale di un’abitazione: dal soggiorno alla camera da letto, passando per il bagno. Ma questo non è di certo tutto. Justin Bieber non si fa infatti mancare nulla: all’interno del mezzo si può notare anche una sauna.

Insomma, più che un camper di quelli comuni, sembra essere una vera e propria suite d’albergo. I toni del bianco marmoreo dell’arredamento conferiscono ai locali un aspetto lussoso. Anche la zona del guidatore non è da meno: corcondata su tutti i lati da schermi e luci a led, presenta i sedili in pelle dorata.

Speriamo che la popstar possa tornare presto a utilizzare questo mezzo, e quindi, a suonare. Bieber ha infatti spiegato ai fan che di essere affetto da una patologia neurologica, derivata dalle conseguenze dell’infezione da virus Herpes Zoster (comunemente fuoco di Sant’Antonio). Questa malattia gli ha inoltre causato una paralisi a metà del volto, impedendogli chiaramente di esibirsi.