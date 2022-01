Skin Icing, il trend Tik Tok di congelare la pelle è davvero efficace?

Su TikTok da mesi spopola un trend chiamato Skin Icing o Ice Facial, e ha conquistato star e influencer. La tendenza del momento sfrutta le proprietà del ghiaccio sulla pelle, ma quanto è davvero efficace? Irina Shayk, Victoria Beckham e colleghe hanno ragione nel seguire questo trattamento o si stanno facendo abbagliare dall’ennesima moda del momento? Lo scopriamo insieme.

Skin Icing, in cosa consiste

Lo Skin Icing è un trattamento cosmetico che può essere fatto anche a casa e consiste nell’applicare del ghiaccio sulle zone più soggette a rughe: occhi, labbra e tutto il resto del viso.

Questa tecnica sfrutta tutte le proprietà del ghiaccio, che sembrerebbe apportare diversi benefici alla pelle. I sostenitori di questa tendenza parlano di una riduzione di pori dilatati e imperfezioni, oltre a un lieve rassodamento del tono della pelle.

Di fatto, lo skin icing prevede un leggero massaggio del ghiaccio sul viso, con piccoli movimenti delicati che vanno generalmente dal basso verso l’alto, sfruttando la gravità e le linee naturali del viso stesso.

Dato che la tecnica è diventata sempre più popolare, esistono in commercio dei supporti per evitare di maneggiare il ghiaccio a mani nude. Somigliano a dei roller e aiutano ad evitare di tenere in mano i cubetti di ghiaccio, cosa che anche se dovesse accadere nelle versioni più fai da te, non influisce negativamente sul risultato finale.

Skin Icing, le proprietà cosmetiche del ghiaccio

Si sa infatti che il freddo è un grande alleato in fatto di bellezza (basta pensare alla crioterapia, durante la quale il corpo viene sottoposto a temperature che possono arrivare anche a -130 gradi centigradi), restringe i vasi sanguigni e riduce infiammazioni e gonfiori. Non a caso il ghiaccio è uno dei rimedi più antichi di sempre: lo si usa anche per lenire botte e contusioni. Per quanto riguarda il viso si è pensato bene di sfruttare il gelo proprio in questo modo: con dei semplici cubetti di ghiaccio da passare sulla faccia per una manciata di minuti.

Inoltre, da decenni ormai si considera il ghiaccio un rimedio istantaneo per ridurre le borse sotto agli occhi. Quanti di noi almeno una volta nella vita hanno tenuto nel freezer una di quelle mascherine in silicone da poggiare sugli occhi stanchi? Il massaggio con il ghiaccio sfrutta gli stessi principi, e stimola anche il flusso linfatico, le celebrities quindi hanno ragione: è un toccasana per la pelle.

Ricapitolando, i vantaggi e gli effetti dello Skin Icing sono:

Migliora la circolazione sanguigna e linfatica;

Riduce le occhiaie e le rughe;

Minimizza i pori dilatati;

Combatte le infiammazioni e l’acne.

Come effettuare lo Skin Icing

Questo massaggio che sfrutta il freddo e i cubetti di ghiaccio va eseguito:

Su pelle detersa e asciutta: per chi ha la pelle particolarmente sensibile e non vuole rischiare reazioni inaspettate, si può evitare il contatto del ghiaccio sulla pelle, avvolgendo i cubetti in un panno pulito di cotone;

per chi ha la pelle particolarmente sensibile e non vuole rischiare reazioni inaspettate, si può evitare il contatto del ghiaccio sulla pelle, avvolgendo i cubetti in un panno pulito di cotone; Con piccoli movimenti circolari e lineari che vanno dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno, un po’ come si fa con il Gua Sha.

che vanno dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno, un po’ come si fa con il Gua Sha. Massimo per 10 minuti, non di più.

Nelle ricette fai da te che spopolano sui social, c’è chi ha deciso di aggiungere all’acqua da congelare negli stampini da freezer anche oli essenziali e ingredienti naturali decongestionanti, come il cetriolo o la camomilla, per un trattamento homemade degno di un centro benessere. In questo senso non c’è limite alla fantasia: lo Skin Icing può essere quindi personalizzato in base ai nostri gusti e alle necessità della nostra pelle. Provare per credere.