La sorella di Laetitia Casta è la nuova testimonial Lancaster

La bellezza è una questione di famiglia e a dimostrarlo basta dare uno sguardo a Marie Ange Casta, sorella minore della più famosa Laetitia Casta.

Lancaster, il brand esperto nella protezione solare da oltre 70 anni, ha scelto la bellissima modella ventinovenne come testimonial della nuova campagna Sun 2020.

Nello spot ambientato in Costa Azzurra Marie Ange mostra tutta la sua bellezza radiosa e spontanea. Il video percorre un’intera giornata di vacanza della protagonista, dal tuffo in piscina di prima mattina al picnic sulla sabbia passando dalla nuotata in una caletta dalle acque cristalline fino ad arrivare alla serata dedicata ai giochi tra amici negli stretti vicoli della città vecchia.

Per ogni momento vissuto al sole, Marie Ange ha a portata di mano il giusto prodotto Lancaster da utilizzare sulla sua pelle affinché la protezione sia ottimale e piacevole allo stesso tempo. La scelta della modella è, ovviamente, più che azzeccata in quanto la sorella di Laetitia vanta una pelle impeccabile dall’aspetto tanto naturale quanto luminoso.

C’è da ricordare che il brand, attraverso un’innovazione tecnologica esclusiva denominata Full Light Technology, continua a primeggiare nell’ambito della protezione solare. Ad oggi la Ricerca Lancaster punta a sviluppare formule sempre più gradevoli, sensoriali e performanti, specificatamente mirate a contrastare i danni provocati da tutti i tipi di raggi luminosi che siano solari, UVB e UVA, Luce Visibile o Infrarossi.