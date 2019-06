Solari 2019: le creme solari migliori

Solari 2019: la redazione di DireDonna ha selezionato le creme solari migliori per indicare quelle che sono le novità in fatto di un prodotto fondamentale per la protezione della pelle in estate.

Da alcuni anni, in Europa, la normativa è estremamente rigorosa: sono sparite diciture considerate fuorvianti, come schermo totale, così come waterproof (al massimo può essere water resistant). Sono state introdotte scale standard per indicare i filtri solari, in modo che il consumatore possa finalmente confrontare prodotti diversi senza perdersi in numeri e sigle sconosciute.

Esistono due versioni, in crema e spray. La crema nel formato in bottiglia o tubo è la versione più classica del prodotto solare. È facile da erogare e si può spremere e posizionare il contenitore al fine di poter utilizzare più prodotto possibile, con costi complessivi più contenuti.

I solari in versione spray sono più facili da applicare su aree più difficili da raggiungere, pratici per i bambini ed è meno probabile la contaminazione del prodotto con acqua o sabbia.

Ecco la classifica dei 10 solari 2019 migliori secondo la redazione di DireDonna.

Expert Sun Aging Protection Lotion SPF30+ di Shiseido è una lozione solare per viso e corpo a protezione elevata che si potenzia a contatto con acqua e traspirazione, restando completamente invisibile su qualunque carnagione. La New WetForce TechnologyTM rinforza il velo protettivo quando entra a contatto con acqua e traspirazione. Si stende e si assorbe con facilità offrendo una copertura uniforme senza lasciare residui bianchi. La sua texture leggera è confortevole e impercettibile sulla pelle. Aiuta a proteggere dai segni di foto-invecchiamento causati dai raggi UV grazie all’esclusiva tecnologia Profense CELTM. Mantiene la pelle morbida e idratata. Prezzo consigliato: 37 euro. Acquista ora

Tutte le formule dei solari Rilastil Sun System contengono un attivo elasticizzante di origine vegetale per contrastare il foto-invecchiamento, causato dall’esposizione al sole. Gli attivi di linea quindi si prendono cura della pelle sotto diversi aspetti: l’Estratto di Schizandra Chinensis svolge un’azione elasticizzante e tonificante; il Pro-DNA Complex® è una calibrata miscela di estratti vegetali (Peucedanum Ostruthium, Pinus Pinaster, Buddlejia Davidii, Artemisia Umbelliformis) ricchi di sostanze antiossidanti e lenitive che agiscono in sinergia e svolgono un’azione antiageing. Prezzo consigliato: 12 euro. Acquista ora

Eau Thermale Avène Spray SPF 50+ è una protezione solare molto alta per la pelle sensibile. Senza residui e resistente all’acqua. Protezione ad ampio spettro UVB-UVA. Fotostabile. L’associazione esclusiva di principi attivi Sunsitive® Protection, ottenuta dalla Ricerca Pierre Fabre, permette un numero minimo di filtri, stabili ed efficaci nel tempo, che offrono una protezione ottimale contro i raggi UVB e UVA (corti e lunghi); contiene pre-tocoferil, potente antiossidante, per una protezione cellulare contro i radicali liberi. L’Acqua Termale Avène, dalle proprietà lenitive e addolcenti. Consistenza leggera e facile da applicare. Prezzo consigliato: 17 euro Acquista ora

Soleil de la Mer Sun Body SPF30 di La Mer: lozione solare idratante che protegge la pelle dai danni potenziali dei raggi UVA e UVB. Ha proprietà anti-invecchiamento e nutre i tessuti in profondità. Di rapido assorbimento e non appiccicosa, aiuta a prevenire i segni dell’invecchiamento sul corpo e migliora l’aspetto della cute danneggiata. Grazie al potere marino rigenerante di Miracle Broth™, il vero cuore dei prodotti La Mer, la pelle ritrova la sua freschezza e la sua vitalità e appare rinnovata e di nuovo luminosa. Prezzo consigliato 87 euro. Qui per acquistare su Sephora

Clinique Sun Spray Protettivo per il corpo SPF 30 offre la stessa sensazione di un olio secco ma con una protezione solare approvata dai dermatologi. Questa formula solare non grassa e senza olio presenta un rapporto 3:1. Si assorbe all’istante e lascia un’irresistibile sensazione di freschezza. Il formato spray, facilissimo da utilizzare, consente di applicare e riapplicare il prodotto in modo uniforme anche nei punti più difficili da raggiungere come la schiena. Prezzo consigliato: 30 euro. Qui per acquistare su Sephora.

Stella Alpina Crema Solare SPF 30 di Weleda è l’alta protezione per tutto il corpo con filtri minerali non nano e resistente all’acqua. Leggera, di lunga durata e ultra resistente all’acqua. Con estratto di stella alpina e olio di girasole bio e con filtri minerali non nano che proteggono dai dannosi raggi UVA e UVB. Una protezione solare che si vede grazie ai filtri minerali non nano che riflettono in modo efficace i raggi UV. Ha una fragranza di lavanda, camomilla romana e la nota agrumata di litsea cubeba. Prezzo consigliato: 13 euro. Acquista ora.

Spray Solaire Lait-Fluide Douceur 20 UVB/UVA di Clarins è uno spray micronizzato per applicazione rapida e freschezza immediata, effetto satinato. Ideale per intensificare l’abbronzatura o con sole moderato. Cuore di tutti i trattamenti solari Clarins, la Multi-Protezione Cellulare. Garanzia del capitale immunità-bellezza-giovinezza della pelle, associa i migliori filtri UVA\UVB, termo e foto resistenti, riconosciuti a livello internazionale, con un complesso “100% vegetale”, Phyto-Sunactyl 2, vero antidoto al fotoinvecchiamento indotto. Prezzo consigliato: 24,50 euro. Qui per acquistare su Sephora

Super crema multifunzione di Pupa è la novità del 2019. La texture ricca e fondente si assorbe rapidamente senza lasciare residui bianchi sulla pelle. Sulle labbra è un velo emolliente anti-irritazione, sul cuoio capelluto è protettiva, e sui capelli è un impacco nutriente per ridare idratazione e lucentezza. Pupa completa il suo sistema di protezione con un innovativo principio attivo dedicato alla neutralizzazione delle metalloproteinasi, proprio per contrastare l’azione dannosa dei raggi infrarossi. L’attivo Melastim Tech stimola la melanina per un’abbronzatura intensa. Resistente all’acqua e al sudore. Prezzo consigliato: 22 euro. Aquista ora

Sunissime Latte Protettivo Energizzante Antietà globale SPF 30 di Lierac è anti-età globale, protezione ad ampio spettro che energizza la pelle. Il complesso Global Protect & Ebergy garantisce protezione ad ampio spettro [UVA, UVB, Infrarossi e luce visibile] + Pro-taurina: per una pelle protetta, dall’aspetto migliore ed energizzata. L’acido ialuronico assicura una pelle levigata, rimpolpata e intensamente reidrata. Contiene un peptide attivatore di abbronzatura, per un’abbronzatura sublimata. Prezzo consigliato: 28 euro. Acquista ora