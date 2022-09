Lash & Brow Serum: i migliori sieri per ciglia e sopracciglia

Anche ciglia e sopracciglia hanno il loro cosmetico dedicato. Sottovalutate nei decenni passati, entrambe stanno vivendo un momento da vere protagoniste, grazie ai trend che da tempo ormai vogliono sopracciglia grandi, folte e definite, e ciglia extra-lunghe e voluminose. Prima di ricorrere però a mascara e cere per le sopracciglia per averle perfette in fase di make up, si può partire dalla cura che possiamo intraprendere per rinforzarle e infoltirle.

Tra i trattamenti professionali più popolari c’è senza dubbio la laminazione delle ciglia, un trattamento temporaneo che ne migliora sicuramente l’aspetto. Esistono poi trattamenti più duraturi, come il microblading e la dermopigmentazione delle sopracciglia, che si avvicinano di molto al concetto di tatuaggio (sebbene siano molto più superficiali a livello di strati della pelle), per andare a migliorare e armonizzare la forma del sopracciglio, con tecniche d’avanguardia ed estremamente precise, messe in atto solo ed esclusivamente da professionisti del settore beauty.

Ciglia e sopracciglia, come prendersene cura

Esistono poi i prodotti fai da te che ci permettono di arricchire la nostra beauty routine e di estenderla anche a ciglia e sopracciglia. Entrano così in gioco i Lash & Brow Serum, ovvero i sieri ideati e formulati appositamente per loro. Si tratta di prodotti specifici e mirati, le cui formule sono concentrate e ricche di principi attivi innovativi, in grado di prendersi cura di ogni singolo peletto.

Tra gli ingredienti da sempre conosciuti per le sue proprietà in questo campo, c’è sicuramente l’olio di ricino, un olio vegetale molto viscoso da tempo impiegato nei trattamenti “home made” per rinforzare ad esempio le ciglia. Ma se cerchiamo qualcosa di più specifico e forte, è possibile provare un vero e proprio siero per ciglia e sopracciglia.

Lash & Brow Serum, i prodotti per ciglia e sopracciglia da provare

Vediamo insieme una carrellata delle proposte più recenti e valide in questo settore: ecco i sieri per ciglia e sopracciglia da poter provare subito.

The Ordinary – Multi-Peptide Lash and Brow Serum

Si tratta di un siero leggero formulato per ciglia e sopracciglia dal noto brand The Ordinary. La sua alta concentrazione riesce a nutrire entrambe, per un aspetto finale più folto e sano. È stato pensato con quattro tecnologie peptidiche e per essere applicato due volte al giorno. Contiene numerosi principi attivi, tra cui l’Acetyl Tetraoeotide-3, l’estratto di foglie di amelia sinensis e di trifoglio, e quello di larice europeo.

Catrice – Super Boost Ciglia e Sopracciglia

Il siero di Catrice ha un effetto nutriente e rinforzante, perché contiene un complesso di Widelash by Sederma, acido ialuronico e provitamina B5. Utilizzato regolarmente promette ciglia e sopracciglia folte, lunghe e forti. Possiede un applicatore a pennellino molto pratico, che aiuta ad applicare la texture trasparente sulla linea delle ciglia e sulle sopracciglia. Il prodotto va lasciato in posa durante la notte.

Refectofil – 2 in 1 Booster per ciglia e sopracciglia

RefectoCil® Lash & Brow Booster Siero rinforzante per ciglia e sopracciglia con applicatore. Adatto anche per gli occhi e le pelli più sensibili 44 € su Amazon 46 € risparmi 2 € Pro Dermatologicamente testato Contro Nessuno

Questo prodotto promette ciglia fino al 56% più lunghe e sopracciglia più spesse. La formula contiene sostanze attive naturali che promuovono la crescita delle radici. Secondo il brand i primi effetti sono visibili dopo circa 6 settimane. È dermatologicamente e oftalmologicamente testato.