Lávika è il brand di skincare di Miriam Leone dedicata all'Etna e alle sue radici

Miriam Leone, attrice, modella e imprenditrice italiana, ha recentemente lanciato il suo marchio di skincare chiamato Lávika. Questa linea di prodotti per la cura della pelle è un dichiarato omaggio all’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, e alle radici della di Miriam profondamente legate alla Sicilia.

Dalla moda alla recitazione e ora alla cosmetica, chi è Miriam Leone

Miriam Leone è una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo italiano. Nata a Catania nel 1985, si è laureata in Scienze Politiche e successivamente ha iniziato a lavorare come modella. La sua carriera ha spaziato dalle passerelle alle copertine di riviste di moda prestigiose, facendola diventare un volto familiare nel panorama della moda italiana. Tuttavia, la sua vera passione era la recitazione, che ha coltivato studiando al Teatro Stabile di Catania e frequentando corsi di recitazione a New York.

Miriam Leone ha raggiunto la fama nazionale nel 2008, quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, vincendo il titolo. Questo successo le ha aperto le porte al mondo del cinema e della televisione, dove ha ottenuto ruoli di rilievo in produzioni di successo come la serie TV “Non uccidere” e il film “La Dama Velata”. La sua bravura e la sua bellezza magnetica l’hanno resa una delle attrici più amate e seguite in Italia.

Lávika, i prodotti della linea firmata da Miriam Leone

Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Miriam ha sempre avuto una forte connessione con la sua terra d’origine, la Sicilia, e in particolare con l’Etna. Il vulcano attivo è una presenza costante nella sua vita, e ha deciso di rendere omaggio a questa meraviglia naturale attraverso il suo marchio di skincare, Lávika.

I prodotti Lávika sono realizzati con ingredienti naturali e preziosi derivati ​​dall’Etna, noti per le loro proprietà benefiche per la pelle. La linea comprende:

creme e sieri idratanti,

maschere rigeneranti,

oli nutrienti.

Tutti arricchiti con estratti di piante e minerali provenienti dalla regione vulcanica.

Lávika di Miriam Leone si distingue per la sua attenzione verso la scelta di ingredienti naturali di alta qualità e per la formulazione di prodotti che offrono risultati efficaci per la cura della pelle. Gli ingredienti utilizzati nella linea includono preziosi estratti di piante provenienti dall’Etna, come l’edera del vulcano, la genziana e l’achillea, noti per le loro proprietà idratanti, rigeneranti e lenitive.

Lávika, l’impegno e la combinazione unica

Ogni prodotto è stato formulato con cura per soddisfare le esigenze specifiche della pelle, garantendo un trattamento completo e personalizzato. Inoltre, la linea comprende anche prodotti per la pulizia e la detersione. Delicate formulazioni che rimuovono efficacemente le impurità senza compromettere l’equilibrio naturale della pelle.

Ciò che rende la linea Lávika ancora più speciale è l’impegno di Miriam Leone per la sostenibilità. Tutti i prodotti sono confezionati in materiali riciclabili, refill e utilizzano ingredienti provenienti da fonti sostenibili. E dato che la linea è un vero e proprio omaggio all’Etna e alle sue radici, offre una combinazione unica di efficacia, tradizione e rispetto per l’ambiente. Il marchio rappresenta una fusione perfetta tra la bellezza, la potenza della natura e la scienza della skincare, creando un’esperienza di cura completa per la pelle.