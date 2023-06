Come rifare il make-up di 'nonna' Michelle Hunziker in questa foto

L’industria del make-up ha visto un’evoluzione costante negli ultimi decenni, con nuove tendenze e tecniche che emergono continuamente. Una delle fonti di ispirazione più popolari per molti appassionati del trucco è la bellissima Michelle Hunziker, un’icona di stile e bellezza che ha sempre saputo come valorizzare al meglio i suoi tratti distintivi.

Ma cosa succede quando la dolce nonna Michelle decide di condividere un suo scatto su Instagram, mostrandoci una versione diversa e rilassata di sé stessa, mentre culla il nipote Cesare?. Vediamo di seguito come potremmo rifare il make-up di ‘nonna’ Michelle Hunziker in questa foto affascinante e naturale.

La foto in questione ci mostra Michelle Hunziker in uno dei suoi momenti insieme al nipotino, lontano dai riflettori. Ci regala uno sguardo autentico sulla sua bellezza naturale, con una pelle radiosa e un trucco minimalista che mette in risalto la sua vera essenza. Quindi, come possiamo ottenere un risultato simile?

Come replicare il make-up di Michelle Hunziker

Iniziamo con la base. Michelle ha una pelle impeccabile, quindi l’obiettivo principale sarà creare un effetto naturale e luminoso.

Iniziate con un primer per uniformare la pelle e prolungare la tenuta del trucco.

Successivamente, applicate un fondotinta leggero, preferibilmente di tipo dewy, per dare un aspetto idratato e fresco alla pelle.

Utilizzate un correttore solo dove necessario, concentrandovi sulle occhiaie o sulle eventuali imperfezioni.

Una volta ottenuta una base perfetta, passiamo al trucco degli occhi. Nella foto, Michelle Hunziker indossa un look occhi intenso.

Iniziate applicando un ombretto di colore neutro su tutta la palpebra mobile per dare una base uniforme.

Successivamente, sfumate un tono leggermente più scuro lungo la piega dell’occhio per creare una definizione sottile.

Per intensificare lo sguardo, utilizzate un ombretto scuro (nero o marrone) sia sulla palpebra superiore che sulla irma inferiore delle ciglia, mantenendo la linea sottile e delicata, come la sua.

Completate con l’applicazione di mascara sulle ciglia superiori per donare lunghezza e volume.

Passando alle guance, Michelle Hunziker ha un aspetto fresco e radioso. Per ottenere lo stesso effetto, applicate un blush di colore pescato o rosa su quelle zone delle guance in cui si arrotondano naturalmente, sfumando verso le tempie. Questo darà un tocco di colore sano e un aspetto giovane e luminoso.

Infine, concentriamoci sulle labbra. Nella foto, Michelle indossa un rossetto di colore nude, che si abbina perfettamente al suo trucco minimalista. Scegliete un rossetto nude che si adatti al vostro tono di pelle, preferibilmente con una finitura idratante o satinata. Applicate il rossetto direttamente sulle labbra o utilizzate un pennello per una maggiore precisione.

Ricordate che l’obiettivo è ottenere un look naturale e luminoso, quindi evitate di sovraccaricare il trucco. L’aspetto di Michelle Hunziker nella foto è un’ispirazione perfetta per un trucco leggero e fresco, adatto a qualsiasi occasione informale.

Il make-up e la bellezza autentica di Michelle Hunziker

Rifare il make-up di ‘nonna’ Michelle Hunziker in questa foto non richiede molto sforzo, ma ci permette di catturare un aspetto autentico e radioso. Con una base leggera e luminosa, occhi delicati, guance fresche e labbra nude, sarete pronte a sfoggiare un trucco semplice ma affascinante, proprio come Michelle nella foto.

Ricordate, però, che il trucco è solo una parte dell’equazione. La bellezza vera e propria risiede nella fiducia e nell’amore per sé stesse. Prendetevi cura della vostra pelle, mantenete uno stile di vita sano e sorridete sempre. Con questi ingredienti, sarete in grado di irradiare la stessa bellezza autentica che ammiriamo in Michelle Hunziker, anche quando non indossa trucco o abiti di scena che l’hanno resa una dei personaggi più famosi della nostra tv.