Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci nella nuova serie tv dedicata alla giornalista e scrittrice e ispirata ai suoi libri, I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra. Il progetto ha preso finalmente il via con le prime riprese dirette a Roma da Luca Ribuoli, già regista di Call my agent Italia.

In 8 puntate, la serie intitolata Miss Fallaci si propone di raccontare un periodo poco conosciuto della vita della scrittrice, quello relativo alla sua prima esperienza in America come inviata de L’Europeo, tra gli Anni ’50 e ’60. Prima, insomma, che diventasse una figura leggendaria nel reportage di guerra.

Non è la prima volta che Miriam Leone veste i panni di Oriana Fallaci. In A cup of coffee with Marilyn, un cortometraggio del 2019 con le musiche realizzate da Francesca Michielin, l’attrice aveva già interpretato la scrittrice. Il film di Alessandra Gonnella – le cui immagini mostrano il look con cui Leone impersonava Fallaci – aveva trionfato ai Nastri d’argento 2020 nella categoria Miglior corto di fiction.

Ora i fan sono impazienti di vederla nuovamente – e in modo più approfondito – nelle vesti di una donna determinata, che si è costruita una carriera ottenendo un enorme successo e destreggiandosi su più fronti, da quello della guerra a quello della dolce vita e del sogno americano. Una figura sicuramente profonda, dalle mille sfaccettature, nelle quali Leone sembra sentirsi davvero a suo agio.

Una sfida entusiasmante attende quindi l’ex Miss Italia, interprete straordinaria di Eva Kant in Diabolik. La 37enne, ormai, è un vero e proprio punto di riferimento nel cinema italiano, dove si è fatta notare sia in tv (con Camera Café, La dama velata e 1992) sia sul grande schermo, in film come Fratelli unici, Metti la nonna in freezer e Corro da te.