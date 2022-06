Le 5 migliori creme anti rughe over 40 del 2022

Ormai lo sappiamo: le esigenze della nostra pelle cambiano in base all’età, e le formulazioni di conseguenza si adattano, cercando di offrire ciò che serve al momento giusto. Ecco perché la nostra beauty routine dovrebbe seguire “i giusti tempi” ed essere modificata all’occorrenza.

Dopo i fatidici 40, la pelle ha esigenze chiaramente diverse ma niente paura: esistono creme formulate proprio per rispondere a questa chiamata! La differenza sostanziale sta nell’INCI (l’elenco degli ingredienti contenuti in un prodotto cosmetico). Quali devono essere le caratteristiche principali di una crema anti rughe per over 40?

idratazione profonda e costante: per andare a lavorare sulle rughe d’espressione ma allo stesso tempo contrastare l’effetto lucido.

profonda e costante: per andare a lavorare sulle rughe d’espressione ma allo stesso tempo contrastare l’effetto lucido. Stimolazione della produzione di collagene, che sta alla base della lotta contro la formazione delle rughe e la perdita di tono della pelle.

Vediamo insieme le 5 migliori creme anti rughe dedicate proprio alla pelle over 40:

Nctf-Reverse Regenerating Supreme Cream

Nctf-Reverse Regenerating Supreme Cream Crema di fascia alta dedicata all cura della pelle matura. Ideale per nutrire la pelle e i primi segni di invecchiamento 54 € su Amazon Pro Alta qualità Contro Nessuno

Questa crema contiene alcuni dei principi attivi ritenuti più efficaci per contrastare l’invecchiamento cutaneo:

Acido ialuronico, che rappresenta la struttura di base della pelle, quasi come fosse un’impalcatura di sostegno

che rappresenta la struttura di base della pelle, quasi come fosse un’impalcatura di sostegno Collagene, che minimizza la presenza di rughe e contribuisce alla compattezza ed elasticità dei tessuti

che minimizza la presenza di rughe e contribuisce alla compattezza ed elasticità dei tessuti Vitamina A, che stimola il turnover cellulare e contrasta macchie e rughe

che stimola il turnover cellulare e contrasta macchie e rughe Vitamina H, che preserva l’integrità della pelle

che preserva l’integrità della pelle Vitamina E, che protegge la pelle dai radicali liberi

È definita un vero e proprio booster anti età e se applicata costantemente lavora giorno dopo giorno per compattare la pelle.

SKINXMED crema antirughe naturale giorno e notte

SKINXMED crema antirughe naturale giorno e notte Crema anti rughe ideale da usare sia di giorno che come trattamento serale prima di andare a dormire. Contiene acido ialuronico 49 € su Amazon Pro Contiene acido ialuronico Contro Nessuno

Crema Illuminante viso, ideale per donna e uomo over 40. È considerata una delle migliori creme anti età grazie alle sue proprietà idratanti. Contiene acido ialuronico, vitamina A, burro di Karitè il famoso coenzima Q10 (tanto pubblicizzato negli ultimi anni) che stimola la produzione di collagene: somiglia a una vitamina ed esercita un’azione antiossidante.

Weleda Crema Notte Rassodante Melograno

Weleda Crema Notte Rassodante Melograno Crema anti rughe a base di melograno e composta da ingredienti naturali 19 € su Amazon 26 € risparmi 7 € Pro Ingredienti naturali Contro Nessuno

Questa crema nutriente e antiossidante, riduce visibilmente rughe e segni d’espressione e stimola le difese cutanee. È stata pensata come trattamento notte ideale per le pelli mature e contiene il principio attivo del melograno, l’olio di germe di grano e l’olio di argan, per stimolare lo stato protettivo naturale della pelle.

Estee Lauder Daywear Multi-Protection Anti-Oxidant Crema SPF 15

Estee Lauder Daywear Multi-Protection Anti-Oxidant Crema SPF 15 Crema anti rughe ideale da usare di giorno: contiene infatti un filtro solare per proteggere il viso 36 € su Amazon 49 € risparmi 13 € Pro con SPF 15 Contro Nessuno

Questa crema idratante contrasta i primi segni dell’invecchiamento e contiene un filtro solare che protegge dai raggi solari, il che la rende la migliore compagna di viaggio durante il giorno, per godere di una protezione contro il sole, che non è mai abbastanza e che non dovrebbe essere trascurata, non solo d’estate ma nemmeno d’inverno. Contiene numerosi antiossidanti, tra cui le vitamine C ed E. Lascia la pelle idratata e liscia.

Nuvo’ 72% Bava di Lumaca Crema Viso Anti rughe

Nuvo’ 72% Bava di Lumaca Crema Viso Antirughe Crema anti rughe biologica certificata a base di bava di lumaca. Ideale per le pelli over 40 19 € su Amazon 29 € risparmi 10 € Pro Crema biologia certificata Contro Nessuno

Questa crema anti rughe alla bava di lumaca è biologica certificata AIAB (Agricoltori Italiani Agricoltura Biologica) e contiene anche Acido Ialuronico, Olio di Vinaccioli e Aloe. In particolare l’Olio di Vinaccioli è considerato un efficace anti age che crea una barriera naturale contro gli agenti atmosferici più aggressivi. Questa crema lavora egregiamente sulle pelli over 40 più problematiche, che soffrono anche di macchie e imperfezioni.

L’efficacia delle creme a base di lumaca consiste nel contenere naturalmente alcuni ingredienti che vengono invece inseriti artificialmente in altre formulazioni. Le creme a base di bava di lumaca infatti contengono per natura l’allantoina, (stimolante per la rigenerazione cellulare), acido glicoligo, vitamine, collagene ed elastina.