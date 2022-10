Lip Ink, i migliori 7 rossetti effetto tattoo per l'autunno/inverno 2022-2023

Per la prossima stagione ad andare per la maggiore saranno i Lip Ink, le tinte labbra leggere nella formula ma estremamente intense in quanto a pigmentazione e durata. Il loro successo è legato proprio alla loro consistenza, che rimane quasi impercettibile sulle labbra ma non per questo rinunciano alla performance. Il loro nome allude alla durevolezza dell’inchiostro, come se fosse una seconda pelle stesa sulle labbra e in grado di durare per ore, senza perdere colore e intensità.

Inoltre, i migliori Lip Ink hanno dalla loro parte anche un intenso effetto idratante. Questa caratteristica li rende l’ideale per le pelli più secche, che soffrono soprattutto durante la stagione invernale a causa di vento e freddo. Sono tinte labbra ricche di principi nutrienti e funzionali, nel pieno rispetto della pelle. D’altronde con la stagione invernale cambia il make up perché cambiano le esigenze della nostra pelle, e le Lip Ink cercano proprio di accontentare anche i più esigenti in fatto di trucco, senza tralasciare l’effetto finale. Ecco allora i migliori 7 Lip Ink per la stagione autunno/inverno 2022-2023 per rossetti effetto tattoo degni di questa definizione.

Victoria Beckham Beauty – Bitten Lip Tint

Il brand di Victoria Beckham regala gioie non solo in passerella ma anche in fatto di beauty: una di queste è il suo rossetto effetto tattoo, che vanta anche proprietà rimpolpanti e leviganti. Ricco di pigmenti, riesce a durare per tutta la giornata, come se fosse una seconda pelle. Inoltre, regala un aspetto estremamente naturale. Da provare.

Clarins – Water Lip Stain

Questo Lip Ink ha un finish opaco. Si tratta di una tinta labbra idratante e che rimane intensa per tutto il giorno, fino al momento in cui bisogna struccarsi. È composto per il 77% da acqua e questa particolarità la rende un trattamento perfetto per idratare le labbra e lasciarle morbide a lungo.

Fenty Beauty – Lip Stain

Il Lip Ink del brand di Rihanna è senza dubbio una delle tinte labbra più popolari attualmente in commercio. Ha una formula idratante oltre che molto pigmentata e dura tutto il giorno grazie alla sua composizione a base di olio in acqua.

Charlotte Tilbury – Tinted Love Lip & Cheek Stain

Si tratta di una tinta labbra a lunga durata e versatile: è infatti possibile usarla anche sulle guance come blush, per un make up monocromatico. Un prodotto due in uno assolutamente da provare.

L’Oréal Paris – Rouge Signature Matte Lip Stain

L'Oréal Paris - Rouge Signature, Lip Ink a lunta tenuta Lip Ink a lunga durata per un effetto seconda pelle sulle labbra. Pigmentato, leggero nella formula e intenso nel risultato finale 12 € su Amazon Pro A lunga tenuta

leggero sulle labbra Contro Nessuno

Questo Lip Ink del brand è disponibile in diverse tonalità e regala una lunga tenuta di precisione grazie al particolare applicatore, il cui cuscinetto è stato ideato proprio per evitare sbavature. Il finish è opaco e la formula è leggera e idratante.

Benefit Cosmetics – Liquid Lip Blush & Cheek Tint

Il Lip Ink di Benefit è ultra pigmentato ed è disponibile in cinque tonalità. Anche in questo caso si tratta di un prodotto versatile: è un classico 2 in 1 da poter usare non solo sulla labbra ma anche sulle guance come blush.

Dior Addict Lip Tint

Chiudiamo questa carrellata di Lip Ink con la tinta labbra di Dior, a lunga tenuta e arricchita di glicerina e squalene, per mantenere costante e durante tutto il giorno l’idratazione delle labbra.