Rare Beauty, i nuovi rossetti e le nuove matite di Selena Gomez

Oltre a essere una cantante e attrice di successo, e presente sulle scene di mezzo mondo da quando era piccolissima, Selena Gomez è anche l’artefice di una linea cosmetica che impazza sui social, e non solo: si tratta di Rare Beauty, arrivata in Italia a metà 2021, una linea cosmetica vegana e Cruelty free che fa contare il tutto esaurito ogni volta che si vede sui social la stessa Selena usare i suoi prodotti.

Oggi ad aggiungersi al catalogo di Rare Beauty arriva Kind Words, una nuova linea dedicata a rossetti e matite labbra, che promettono di fare faville come tutto il resto dei prodotti del brand. Punto focale di questo lancio sono quindi le labbra, che la stessa Selena Gomez ama truccare con colori vividi e con estrema precisione.

A voler essere precisi, non è l’unica nuova uscita del brand nel 2022, negli ultimi mesi infatti Rare Beauty ha rilasciato diverse novità che si sono susseguite settimana dopo settimana: dai Bronzer in stick alle Powder in polvere libera, fino al Positive Light Tinted Moisturizer. Quest’ultimo è diventato un must have per l’estate, si tratta di un fondotinta leggero apprezzatissimo sui social da numerose influencer, grazie anche al suo SPF 20 che protegge dai raggi solari, con un effetto vellutante sulla pelle.

Rare Beauty, le novità imperdibili per il make up delle labbra

Sono 10 le nuance di nuovi rossetti e delle rispettive matite labbra, che vanno dai colori più nude, passando per i rosati e arrivando fino ai marroni caldi. Una vasta gamma di colori, che riesce ad accontentare tutti i gusti. Le tonalità proposte si chiamano:

Worthy : muted mauve

: muted mauve Humble : rose mauve

: rose mauve Fun : neutral mauve

: neutral mauve Wise : warm brown nude

: warm brown nude Bold : deep berry rose

: deep berry rose Lively : rose pink

: rose pink Creative : muted peach

: muted peach Gifted : deep dusty plum

: deep dusty plum Talented : true neutral beige

: true neutral beige Strong: rich chocolate brown

Rossetti e matite sono studiati per sposarsi perfettamente insieme. La loro formula è ad alta pigmentazione e risulta confortevole sulle labbra, il finish è matte e la matita labbra abbinata permette un’applicazione ancora più precisa del rossetto.

A proposito di labbra, questa nuova collezione va ad affiancarsi ad altri prodotti già presenti in Rare Beauty, come i lip gloss Stay Vulnerable Lip Balm e i Lip Soufflè Matte Cream Lipstick. Vengono così accontentati tutti i gusti, sia quelli di chi cerca un effetto gloss, sia chi preferisce optare per un effetto matte sulle labbra. Ora, con i nuovi rossetti e matite labbra abbinate, il quadro è completo.

Gli impegni di Selena Gomez oltre al make up e a Rare Beauty

Nel frattempo, per chi invece attende notizie di Selena Gomez in campo artistico, a fine giugno è uscita la seconda stagione di Only Murders in The Building (in onda su Disney+) ma non solo: l’artista è ampiamente coinvolta nel suo progetto Wondermind, dedicato alla salute mentale, tema a lei molto caro e su cui si è spesa spesso pubblicamente a riguardo. I più recenti rumors, intanto, vedono Selena anche al lavoro a un nuovo album, che arriverebbe dopo gli ultimi lavori, Rare e Revolucion. I fan attendono e nel frattempo ingannano l’attesa con i cosmetici di Rare Beauty.