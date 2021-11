Il long bob di Lodovica Comello è il must dell'inverno 2021

Il long bob è il taglio di capelli più amato della stagione invernale 2021/2022, confermandosi uno dei trend più popolari degli ultimi anni. Merito anche delle star e delle influencer e delle sfilate delle principali maison di moda che l’hanno riportato sotto i riflettori, facendolo spopolare. Tra le vip che hanno scelto questo look semplice ma d’effetto c’è Lodovica Comello, che il 23 novembre debutta alla conduzione de Le Iene al fianco di Nicola Savino.

La presentatrice di Italia’s Got Talent, che da sempre sfoggia outfit semplici, casual ma sempre con un tocco chic e glamour, ha optato per un taglio medio, poco sotto le spalle: un look fresco, che le incornicia perfettamente il viso, illuminato dai riflessi ramati dei suoi capelli scuri. Pare proprio che l’era dei capelli lunghi sia finita, per lasciare spazio ad un taglio più moderno e sbarazzino, adatto anche a chi non vuole osare con un pixie cut o con un caschetto.

D’altronde, il long bob dona a qualsiasi tipo di viso e può essere adattato ai gusti di tutte: dal taglio netto a quello più sfilato (più corto dietro e più lungo sul davanti), con frangetta o senza, rimane comunque una soluzione perfetta. Chissà quale look sceglierà Lodovica per il suo esordio nel popolare programma di Italia 1: piega liscia, mossa o raccolto? In ogni caso, sarà perfetta.

Lodovica Comello è una delle presentatrici più apprezzate del panorama televisivo italiano: la sua carriera è esplosa grazie a Violetta, la serie tv argentina per ragazzi che ha spopolato in tutto il mondo. Da quel momento non si è più fermata: dal 2016 è la conduttrice di Italia’s Got Talent, nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo, per poi recitare come protagonista della serie tv ExtraVergine, oltre a varie apparizioni in film come Poveri ma Ricchi.