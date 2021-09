È ufficiale: Elio è il nuovo giudice di Italia's Got Talent

Le riprese della nuova edizione di Italia’s Got Talent sono ai blocchi di partenza. Anche se il programma di Sky Uno andrà in onda non prima di gennaio 2022, a partire dal mese di ottobre 2021 i giudici iniziano la loro caccia ai migliori talenti in circolazione. E proprio tra i giudici c’è una grande novità: da questa stagione al tavolo siede Elio, che prende il posto di Joe Bastianich. Al suo fianco, confermati la regina dei talent show Mara Maionchi, il veterano della trasmissione Frank Matano e la Divina Federica Pellegrini.

Elio non è nuovo a questo tipo di ruolo: è stato infatti giudice di X Factor per ben cinque stagioni. Ora è pronto per lasciarsi stupire, insieme ai suoi nuovi colleghi, dalle performance più disparate che i concorrenti portano sul palco di Italia’s Got Talent, accompagnati per il sesto anno consecutivo dalla padrona di casa, Lodovica Comello.

“Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria”,

ha dichiarato il nuovo giudice, con la sua solita ironia. Elio torna quindi in tv, sulla scia dell’enorme successo che si porta dietro dalla sua partecipazione a LOL – Chi ride è fuori, che l’ha visto come uno dei protagonisti indiscussi. Dal travestimento da Gioconda all’esibizione di tip tap, fino all’inseguimento con il microfono che ha portato all’eliminazione di Frank Matano, che ora ritrova in questa nuova esperienza, il cantante di Elio e le Storie Tese ha regalato moltissime risate. Risate che sono assicurate anche a Italia’s Got Talent.