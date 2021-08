Si avvicina a passo spedito il momento in cui dovremo archiviare – almeno per quest’anno – le alte temperature, i capelli spettinati e le tonalità ambrate della pelle baciata dal sole. Perciò facciamo spazio a tutte le tendenze che ci aspettano per il prossimo autunno inverno 2021-2022 e soprattutto diamo uno sguardo alle mode più gettonate per i tagli di capelli.

Tra vecchie certezze con cui è impossibile sbagliare, capisaldi dell’hair styling e qualche spunto nuovo, i capelli per l’autunno inverno 2021-2022 mettono d’accordo tutti rispondendo a più esigenze, permettendo di spaziare dai capelli più corti fino alle lunghezze più classiche.

Torna anche la frangia, una vecchia conoscenza delle stagioni fredde, ma lo fa nella sua versione più ampia e maxi.

Tagli di capelli corti

Per le personalità più audaci tornano i capelli quasi rasati con frangia asimmetrica, dall’ispirazione chiaramente punk, ma non solo: si conferma una scelta vincente anche il classico bob e altri tagli visti di recente addosso alle star, come il long bob di Penelope Cruz.

Airy bob

Michelle Hunziker ha deciso di darci un taglio e ha optato per un caschetto corto, dalle onde morbide e voluminose ma dall’effetto molto naturale, chiamato airy bob. Ecco come replicarlo: frangia lunga da portare lateralmente e scalatura appena accennata.

Pixie Cut

Anche questa volta ritroviamo il Pixie Cut come taglio gettonatissimo per i capelli corti. Dalle versioni più bombate a quelle più scalate con frangia laterale, che regala movimento all’intera capigliatura.

Il mullet

Per gli spiriti più coraggiosi si conferma anche per le prossime stagioni il taglio mullet, ovvero quell’acconciatura scalata molto corta sui lati e più lunga sul collo, con ciocche di lunghezza ben diverse tra loro, riportato in auge da Rihanna, che anni fa aveva stupito tutti proprio con il mullet, e diventato un taglio identificativo per Miley Cyrus. Non è un taglio facile da portare e qualora si dovesse cambiare idea, considerando che il taglio è caratterizzato proprio da diverse lunghezze, non è nemmeno facile sbarazzarsene.

Tagli di capelli medi

Per quanto riguarda invece i capelli di lunghezza media, le parole d’ordine sono versatilità e glamour, come quello sfoggiato dall’attrice Emma Mackey.

Il ritorno (puntuale) della frangetta

Con la stagione più fredda torna anche la voglia di frangetta, che sia piena oppure laterale ha sempre rappresentato un classico di questo periodo dell’anno. La frangetta saprà sicuramente valorizzare e dare carattere a una lunghezza media dei capelli. Per l’autunno inverno 2021-2022 si parla di frangia maxi, ovvero rigorosamente dritta, ampia e quasi calata sugli occhi.

Tagli di capelli lunghi

Il capello lungo si conferma vincente, a prescindere dalla stagione. Lo sa bene Lili Collins, l’attrice che con la sua lunga chioma quest’anno tornerà a vestire un perfetto look parigino, per la seconda serie targata Netflix “Emily in Paris”.

Con capelli lunghi si intendono le lunghezze che vanno ben oltre le spalle, e la frangetta sarà protagonista anche in questo caso, dando quel tocco in più alle acconciature con i capelli lunghi. Per l’autunno inverno 2021-2022 si tratta di una frangia piena e corposa, oppure anche nella versione più discreta con ciuffo laterale e con lunghezza variabile a seconda del gusto e della pettinatura.

Capelli lunghi con frangia a tendina

La versione curtain bangs si conferma un’ottima scelta per dare carattere anche ai capelli più lisci e piatti, e soprattutto per chi non ha intenzione di scegliere la classica frangetta piena. Resa famosa da una giovanissima Brigitte Bardot, la frangia a tendina è una certezza su cui poter contare anche durante l’autunno inverno 2021-2022 come dimostra JLo.