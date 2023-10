Il ritorno delle ’latex lips’: 4 prodotti per labbra brillanti effetto lattice

C’è un look di bellezza audace e sensuale che fa capolino tra le tendenze social: sono le Latex lips, che riportano in auge le labbra lucide come negli anni ‘90, aumentandone al massimo la brillantezza. La nuova tendenza potrebbe eclissare i look naturali o addirittura senza trucco che hanno avuto successo dopo la pandemia di Covid-19.

Con il loro nome accattivante, le latex lips evocano il ritorno alla massima brillantezza, qualunque sia la tonalità scelta, per un finish lucido, quasi laccato. L’idea è quella di ricreare l’effetto lucido del lattice utilizzando prodotti molto specifici, tra cui il gloss, che è tornato di moda.

Tuttavia, quello delle latex lips è in realtà un ritorno, non sono infatti emerse questo autunno, ma alcuni video su TikTok risalgono a diversi mesi fa. È quindi chiaro che il look ha guadagnato un rinnovato interesse dall’inizio dell’autunno. Secondo i più esperti, il trend potrebbe intensificarsi nel periodo che precede le festività natalizie, a causa del periodo colorato e glamour.

Effetto extra lucido

In pratica, è tutta una questione di effetto lucido e di donare alle labbra un effetto plastico grazie all’uso del gloss. Tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare le latex lips è

una matita per labbra,

per labbra, un rossetto

e un lucidalabbra

Se possibile, usa prima un esfoliante per rendere le labbra lisce e prive di pellicine per ottimizzare il processo.

per rendere le labbra lisce e prive di pellicine per ottimizzare il processo. Fatto ciò non resta che applicare la matita sul contorno labbra, con un tratto particolarmente deciso, quindi sfumare con il rossetto preferito. Infine, concludi con uno strato di gloss trasparente o un gloss della stessa tonalità del rossetto per un effetto ancora più forte.

Le Latex lips sono state avvistate sulle passerelle dei principali brand. Su TikTok, l’hashtag #latexlips ha già collezionato decine di milioni di visualizzazioni, riflettendo l’entusiasmo delle generazioni più giovani per questa estetica stagionale.

I Prodotti per le latex lips

Ora che abbiamo esaminato i dettagli di questa ardita tendenza delle ‘latex lips’, è il momento di scoprire quali sono i prodotti indispensabili per ottenere un risultato impeccabile.

Matita per Labbra

Set di 12 rossetti Liquid Lipstick Lipliner e Set di matite rossetto set di matite labbra e relativi rossetti liquidi abbinati per una precisione estrema 12 € su Amazon Pro lunga durata

abbinamenti perfetti Contro Nessuno

Inizia con una matita per labbra di alta qualità. Assicurati di scegliere una tonalità che si abbini al colore del tuo rossetto per un look uniforme.

Rossetto

Max Factor Rossetto Stick Colour Elixir, 080 Chilli Rossetto a lunga durata e caratterizzato da un colore intenso fin dalla prima passata 8 € su Amazon 16 € risparmi 8 € Pro a lunga durata Contro Nessuno

Scegli un rossetto altamente pigmentato nella tonalità desiderata. È importante che sia ben formulato e abbia una buona durata per evitare sbavature.

Lucidalabbra

Rimmel London Oh My Gloss Plump Lucidalabbra con oli Idratanti, per labbra morbide e finish ultra-luminoso Effetto 3D 8 € su Amazon 11 € risparmi 3 € Pro rimpolpante Contro Nessuno

Questo è il passo chiave per ottenere la brillantezza delle Latex lips. Opta per un gloss trasparente per un effetto laccato o scegli una tonalità simile al tuo rossetto per un tocco in più.

Esfoliante labbra

Scrub Labbra Esfoliante al Peperoncino Lip scrub efficace per le labbra: contiene anche peperoncino e altri ingredienti funzionali per attivare il ricambio cellulare 6 € su Amazon Pro Made in Italy Contro Nessuno

Prima di applicare i prodotti, prepara le tue labbra con un esfoliante specifico per labbra. Questo aiuterà a rimuovere la pelle morta e renderà le tue labbra lisce e morbide.

Ricorda che la chiave per ottenere il look delle ‘latex lips’ è la lucentezza ultra elevata. Scegli prodotti di alta qualità e applicali con precisione per un risultato sorprendente.

Le ‘latex lips’ sono una tendenza beauty che sta guadagnando sempre più seguaci. Con la giusta scelta di prodotti e la tecnica adeguata, puoi ottenere labbra dall’effetto lattice straordinariamente luminose. Rendile protagoniste del tuo prossimo look, e sarai sicuramente al passo con uno dei trend più ardite e accattivanti dell’anno.