Mac lancia una nuova linea cosmetica ispirata a Stranger Things

È una delle serie tv targate Netflix più amata di sempre: Stranger Things, con le sue ambientazioni d’ispirazione anni ‘80 e i mostri dell “Sottosopra” ha conquistato un po’ tutti, tanto che Mac Cosmetics ha deciso di dedicargli una nuova linea make up.

Si tratta di una limited edition, fatta di colori pop e vibranti, ma non solo: disponibile dalla seconda metà di maggio, è arrivata in tempo per celebrare la quarta serie di Stranger Things disponibile sulla piattaforma, che siamo sicuri i fan avranno finito di guardare in batter d’occhio.

Stranger Things, dalla serie tv al make up

La trama di Stranger Things è semplice è d’impatto e ricorda proprio i film degli anni ‘80: narra le vicende di un gruppo di amici nella cittadina di Hawkins, situata nell’Indiana, dove il “Sottosopra”, una dimensione oscura e parallela, a volte prende il sopravvento costringendoli a combattere uniti contro i “Demogorgoni” e altre creature spaventose. Tra misteri da risolvere e laboratori segreti, entra a far parte del gruppo la misteriosa Eleven, da noi conosciuta come Undici, con straordinari poteri paranormali.

Ad ogni episodio gli spettatori si perdono nelle ambientazioni ricostruite con luci al neon, pattini a rotelle, musica rock and roll, e ancora drive in e tutti i capisaldi americani della moda di quegli anni, tra cadillac e walkman con cuffiette. E se vi state chiedendo come mai in queste settimane è tornata in cima alle classifiche di mezzo mondo la hit di Kate Bush “Running Up That Hill”, avete la risposta davanti a voi.

La prima serie di Stranger Things ha debuttato nel 2016, oggi siamo arrivati alla quarta stagione ma c’è già grande fermento per la prossima, perché ovviamente la storia è rimasta aperta ad interessanti sviluppi. Nel cast, oltre ai giovanissimi protagonisti che stanno crescendo sul set stagione dopo stagione, figura anche l’iconica Winona Ryder, nel ruolo di Joyce, mamma di uno dei ragazzini, il “tormentato” Will.

Stranger Thing Limited Edition, la linea di Mac

L’edizione limitata pensata da Mac Cosmetics è composta da blush, ombretti, pennelli e lucidalabbra, tutti quanti in speciali packaging che richiamano le vibrazioni dei gloriosi anni ‘80. Nello specifico nella linea si trovano:

2 blush, uno rosa e uno rosso, che si chiamano rispettivamente “Friend don’t lie” e “He likes it cold”.

uno rosa e uno rosso, che si chiamano rispettivamente “Friend don’t lie” e “He likes it cold”. 2 palette di ombretti: la prima, “Hawking Class of 1986” costituita da colori brillanti, e la seconda, “The Woid Eye Palette” decisamente più dark e ispirata al mitico Sottosopra.

la prima, “Hawking Class of 1986” costituita da colori brillanti, e la seconda, “The Woid Eye Palette” decisamente più dark e ispirata al mitico Sottosopra. 6 lucidalabbra, che vanno dalle tinte più fluo a quelle più scure e misteriose, perfette per affrontare l’”UpsideDown”.

“Tutto ciò che abbiamo realizzato metterà in risalto la serie TV in modo che i fan possano riconoscerlo. Volevamo assicurarci di tradurre lo spirito di questi due universi opposti, la nostalgia degli anni ‘80 e il Sottosopra, in una mega collezione” ha dichiarato André Branch, vicepresidente di Mac.

Per tutti quelli che negli anni ‘80 non erano nati, o erano troppo piccoli per poterli davvero capire, Stranger Things offre una panoramica di stili, musica e colori, così come ha deciso di fare Mac con la collezione make up dedicata a questa serie tv, diventata ormai un fenomeno. Per chi invece quegli anni li ha vissuti e sa di cosa stiamo parlando, Stranger Things sarà un tuffo in piacevoli ricordi, fino al prossimo episodio.