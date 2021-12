Siete a corto di idee make-up? Non sapete più come truccarvi la mattina per affrontare la vostra giornata? Nessun problema. Il mondo dei social, anzi, il mondo delle influencer, è pieno zeppo di tip e nuove ispirazioni da “copiare”. Basta aprire Instagram e il gioco è fatto: una vetrina virtuale con centinaia di stili che possono fare anche al caso vostro.

Prendiamo per esempio il profilo dell’influencer per eccellenza, Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale offre ogni giorno nuove idee per un maquillage sempre perfetto, seppur con dei punti fermi a cui lei non rinuncia mai.

Il suo make-up ruota attorno a labbra, occhi e sopracciglia, queste ultime sempre rigorosamente pettinate all’insù e enfatizzate da una matita castana che aiuta a mettere in risalto lo sguardo. Chiara Ferragni ama giocare con il trucco, sperimentando anche nuovi colori e abbinamenti ma ci sono delle regole che rispetta sempre.

Per le labbra predilige, quasi sempre, rossetti e gloss nelle tonalità del nude. Per applicarli lei adora la tecnica dell’overlining, ovvero oltre il bordo naturale della bocca per conferire un aspetto ancora più voluminoso. Questo make-up è facile da replicare e si realizza con una matita color nude poco più scura del vostro colore naturale. A questo punto dovrete andare a disegnare il contorno delle labbra leggermente fuori dal bordo, bastano due millimetri non di più.

Il tratto dovrà risultare molto naturale e quindi dovrete ripassarlo con un pennello da sfumatura verso l’esterno quel tanto che tolga l’effetto della linea dritta. Infine applicate il rossetto nude su tutte le labbra, scegliendo per il centro una tonalità leggermente più chiara. Picchiettate con le dita per uniformare il tutto ed ecco che avrete anche voi l’illusione ottica di labbra più carnose.

Ora focus sullo sguardo e passiamo agli occhi. Chiara Ferragni opta spesso nel suo make-up per un cat-eye sui toni del bronzo, abbinato a un classico eyeliner. L’influencer ama anche lo smokey eyes, reinventato con nuance calde, punti luce sulle palpebre e matita color burro nella rima interna dell’occhio.

Ma l’abbiamo vista anche giocare con altri colori, da quelli pastello a quelli fluo nei mesi estivi. Stupende ad esempio due versioni con queste tonalità: una con ombretti celeste e rosa, l’altra con una palette metallizzata che vira dal giallo verso il viola. Per completare il make-up occhi non dimenticate mai le ciglia: procuratevi un piegaciglia che le incurverà a dovere e poi via di mascara.