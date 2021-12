Smokey eyes magnetico e intenso: i tips per realizzarlo e le varianti da provare

Lo smokey eyes è una tecnica di make-up base che, aggiornata secondo gli ultimi trend e reinterpretata con le tonalità del momento, rappresenta uno degli effetti più d’impatto per valorizzare lo sguardo, rendendolo più sensuale e profondo.

Realizzare uno smokey eyes non è così semplice come si pensa, e per evitare l’effetto “occhio da panda” bisogna conoscere la tecnica di esecuzione. Ecco come riuscirci e le alternative consigliate dai migliori make-up artist per un risultato preciso.

Cos’è lo smokey eyes?

Considerato da sempre il trucco occhi per eccellenza, è composto da diverse tonalità, dalle più chiare a quelle scure, sfumate in modo impeccabile tra loro: nella sua versione classica vede l’utilizzo dei toni scuri del grigio/nero.

Oltre al classic black, gli altri colori usati per la realizzazione dello smokey eyes sono il grigio, il blu e il marrone nelle loro diverse gradazioni di tonalità.

Sopravvissuto a mode e tendenze passeggere, si adatta ad ogni look e tipologie di viso, rendendo lo sguardo più seducente e magnetico.

Come fare lo smokey eyes

Per effettuare uno smokey eyes classico, si dovrà avere a disposizione una palette dai toni del nero/grigio con almeno 3 gradazioni diverse, dal tono più chiaro a quello più scuro.

Iniziare stendendo un filo di primer occhi sulla palpebra e aspettare che si assorba bene. Iniziare con il primo colore chiaro per una sfumatura semplice. Dunque, con un pennello dalle setole morbide applicare l’ombretto sull’intero occhio, dalla palpebra mobile fino all’area inferiore delle sopracciglia. Con un pennello più piccolo proseguire stendendo il tono d’ombretto medio da applicare sulla palpebra sfumandolo col colore precedente, marcando soprattutto la piega dell’occhio. In ultimo, stendere la terza tonalità più scura, la quale andrà applicata vicino le ciglia. Più strati di ombretto verranno applicati, più carico e drammatico sarà l’effetto finale del make-up. Per un risultato ottimale, quindi, è necessario fondere le 3 gradazioni della palette ombretti in un’unica ombra graduale.

Per un perfetto smokey eyes, è preferibile utilizzare colori opachi, evitando i glitter.

Smokey eyes: varianti e alternative

A seconda del colore di occhi che si ha o del colore dei capelli, è possibile sperimentare diverse varianti di smokey eyes. Oltre al classico intenso nero, il blu e il marrone saranno le alternative da valutare per un make-up glamour e di tendenza.

Smokey eyes blu

Lo smokey eyes blu è pensato per chi ha gli occhi castani/scuri: valorizza lo sguardo con colori forti e intensi, ma senza appesantire troppo l’occhio. Non è adatto per chi soffre spesso di occhiaie poiché il blu tende ad accentuarle maggiormente.

Come realizzarlo:

dopo aver steso il primer sulla palpebra superiore, procedere realizzando poco sopra l’attaccatura delle ciglia una sottile linea con la matita nera. Sfumate quindi l’ombretto blu verso l’alto utilizzando un pennellino dalle setole piatte facendo attenzione a non superare la metà della palpebra. In ultimo, con un pennello da sfumatura, applicate un ombretto dai toni più chiari, tipo l’azzurro nella piega dell’occhio per attutire lo stacco netto tra il blu e la palpebra. Per creare l’ombreggiatura agli angoli della palpebra sfumate con un po’ di ombretto nero. Concludete il trucco con una leggera linea di eyeliner nero e una passata di mascara nero.

Smokey eyes marrone

Lo smokey eyes marrone è meno pesante rispetto al classico smokey eyes nero, ed è l’ideale per chi ha una capigliatura mora o castana e occhi verdi. Intrigante e affascinante, questa variante di smokey eyes è considerata il passepartout per ogni occasione, da mattina a sera.

Come realizzarlo:

dopo aver steso il primer occhi sulla palpebra, applicare un colore chiaro (es. panna, avorio o vaniglia) sotto l’arcata sopracciliare e nell’angolo interno dell’occhio. Sfumare i colori con un pennello o con le dita in modo da non lasciare linee.

Altre varianti

Inoltre, per chi ha gli occhi piccoli e desidera allargare lo sguardo oppure ha la palpebra cadente il reverse smokey eyes è il trucco ideale da usare. Si tratta di una tecnica di make-up che, a differenza del classico smokey eyes, sfuma l’ombretto sotto la palpebra e non sopra. Si può realizzare utilizzando diverse tonalità di colori, dal classico nero all’originale verde o al bronzo glamour o al blu.

7 consigli per uno smokey eyes perfetto

La make-up artist Troy Surratt ha rivelato su Allure alcuni trucchi da mettere in pratica se si desidera un effetto cat eyes ammaliante e seducente.