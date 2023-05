Makeup da spiaggia: i migliori trucchi waterproof usciti nel 2023

Con l’arrivo dell’estate, è tempo di rinfrescarsi e godersi le giornate al mare. Ma cosa succede al nostro trucco quando entriamo in contatto con l’acqua? Non c’è bisogno di preoccuparsi! Nel corso del 2023, sono stati lanciati sul mercato numerosi prodotti di trucco waterproof appositamente progettati per resistere all’acqua, all’umidità e al sudore.

Di seguito esploreremo i migliori trucchi waterproof da spiaggia usciti quest’anno, che ci permetteranno di sfoggiare un look fresco e impeccabile anche sotto il sole cocente e durante le nuotate rinfrescanti. Prepariamoci a scoprire i segreti per un makeup da spiaggia resistente all’acqua!

Trucco occhi waterproof per l’estate 2023

Chanel – Stylo Yeux Waterproof

Per l’estate 2023, la matita è stata lanciata in una nuova nuance, la n. 72 Or Rose. È stata ideata con una formulazione che resiste all’acqua, all’umidità e al sudore e assicura un’applicazione uniforme e scorrevole, con un colore pigmentato e omogeneo. Arricchita con cere, agenti filmogeni e resine, questa matita per gli occhi è progettata per adattarsi perfettamente anche alle palpebre più oleose, senza compromettere il risultato finale desiderato.

Chiara Ferragni – Ombretti liquidi flirty Glance

Sono state aggiunte due nuove tonalità degli ombretti liquidi della linea make up di Chiara Ferragni. Si tratta di liquid eyeshadow waterproof e a lunga tenuta, con texture leggera e ultra brillante.

Catrice – mascara Waterproof collezione Disney The Jungle Book

Il mascara Pure Volume di Catrice presenta un design unico, con il suo pack di colore verde menta ornato da silhouette dorate di Mowgli e Baloo del Libro della Giungla. La formula di questo mascara è waterproof e a lunga durata, arricchita con olio di mandorle e di ricino per nutrire le ciglia. L’obiettivo desiderato? Ottenere ciglia piene, dense e incredibilmente voluminose.

Fondotinta e correttori waterproof per il 2023

KIKO – collezione The Little Mermaid

Il famoso marchio milanese KIKO ha lanciato una nuova collaborazione con Disney, presentando una straordinaria collezione ispirata al film “La Sirenetta”. I prodotti make-up di questa collezione sono caratterizzati da formule impermeabili e waterproof, a lunga durata e senza trasferimento, e sono arricchiti con attivi per la cura della pelle testati clinicamente, garantendo look incantevoli in ogni situazione.

Essence – Fondotinta Stay All Day 16h

Il prodotto presenta una formulazione a lunga durata, resistente all’acqua e priva di ingredienti di origine animale, siliconi, parabeni, oli, microplastiche e alcool. La sua texture morbida assicura una copertura modulabile. Il risultato finale è un incarnato opaco e vellutato, che conferisce un aspetto sano e levigato alla pelle. Questo prodotto è disponibile in 7 tonalità.

Essence – Correttore Long Lasting Stay All Day 14h

Anche il correttore della stessa linea presenta una formula waterproof e a lunga durata. Risulta facile da sfumare ed è disponibile in 4 nuance diverse.

Estate 2023: trucco labbra waterproof

Too Faced – Lip Injection Extreme Lip Shaper

Le matite Lip Injection Extreme Lip Shaper offrono una formula resistente all’acqua e sono arricchite con una delicata fragranza di fragola. Sono disponibili in sei tonalità nude. Sono disponibili in 6 affascinanti colori.

Essence – Rossetti 8h Matte Liquid Lipstick

Disponibili in 8 nuance diverse, i rossetti pensati da Essence per l’estate 2023 sono waterproof e a lunga durata. La texture è cremosa e il finish è opaco.