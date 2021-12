Come applicare il mascara waterproof: i trucchi da conoscere

Performante e disponibile in diversi colori oltre al classico nero, il mascara waterproof è il cosmetico che non può mancare nel beauty case della donna. I motivi sono svariati: resistenti alle intemperie e agli agenti esterni, lacrime comprese, arrivano indenni fino a sera, tanto da necessitare di ottimi prodotti struccanti perché siano rimossi alla perfezione.

Inoltre, in profumeria sono disponibili diverse formulazioni, dal mascara semipermanente al mascara per occhi sensibili. Non ci resta che scoprire come applicarlo correttamente e come rimuovere il trucco waterproof senza commettere danni.

Perché scegliere un mascara waterproof?

Per un trucco occhi impeccabile da mattina a sera, il mascara waterproof è altamente consigliato: ma non solo, perché rappresenta l’arma vincente per chi ha la “lacrima facile”. Infatti, il mascara waterproof permette una tenuta eccezionale, non sbava e non cola.

Ideale anche per le sportive che non vogliono rinunciare ad un filo di trucco anche in palestra o in piscina, perché con il sudore, si sa, il trucco tende a disfarsi, il mascara waterproof elimina questo inconveniente, essendo realizzato con ingredienti resistenti all’acqua.

Mascara waterproof: come si applica

I mascara waterproof di ultima generazione hanno ormai una consistenza del tutto paragonabile a quella dei mascara classici, quindi meno densa rispetto ai primi prodotti realizzati, di conseguenza le difficoltà in fase di applicazione sono quasi completamente svanite e chiunque può ottenere un risultato impeccabile. Ecco alcuni consigli per l’applicazione:

per avere un risultato al top, l’applicazione del mascara deve partire sempre da ciglia perfettamente struccate;

per un risultato ottimale non si può prescindere dall’utilizzo preliminare del piegaciglia , specie se si hanno delle ciglia corte;

, specie se si hanno delle ciglia corte; una volta terminato con il piegaciglia, si passa all’applicazione del mascara, quindi partire dalla radice e arrivare alla punta con un movimento a zig-zag in modo da separare per bene e definire le ciglia;

l’applicazione dovrà avvenire rapidamente, poiché questo tipo di mascara tende ad asciugarsi molto in fretta;

per evitare la formazione di grumi, è consigliato non effettuare troppe passate.

Come togliere il mascara waterproof

Eliminare il mascara waterproof richiede il tempo necessario nonché l’utilizzo di prodotti struccanti ad hoc. Lavare semplicemente il viso, dunque, non basta: uno struccante per occhi bifasico è il prodotto migliore per eliminare totalmente il mascara waterproof rimuovendo tutte le tracce in maniera sicura ed efficace, in questo modo:

immergere un batuffolo un dischetto di cotone nello struccante; lasciarlo agire per qualche secondo sul contorno occhi in modo da sciogliere il make-up; in ultimo, strofinare delicatamente per rimuovere ogni residuo di mascara; utilizzare un dischetto pulito per ogni occhio; se restano dei residui alla base delle ciglia, si può utilizzare un cotton fioc imbevuto nello struccante, da passare delicatamente sulle radici delle ciglia.

Mascara waterproof: i 4 migliori

In commercio sono disponibili diversi mascara waterproof da provare in base alle esigenze e ai gusti personali. Si potrà, dunque, optare per un mascara colorato molto glamour o un mascara più classico per tutti i giorni.

Di seguito le proposte migliori su cui puntare per un make-up ultra resistente.

1. Monsieur Big Waterproof di Lancôme

L’ormai celeberrimo grande applicatole morbido del nuovo mascara Lancôme dalla formula ultra black volumizzante diventa a lunga tenuta: resiste alle lacrime e ai bagni al mare e in piscina. Risultato? 12 volte più volume e durata fino a 24 ore.

Disponibile su Sephora; 32,90 euro

2. Better Than Sex Waterproof di Too Faced

Lo scovolino a clessidra rilascia la formulazione a base di collagene che rende le ciglia più spesse, più lunghe e incurvate, volumizzandole al massimo per un effetto sensazionale, resistente all’acqua e all’umidità.

Disponibile su Sephora; 29,90 euro

3. Diorshow Pump’N’Volume Waterproof

La rivoluzionaria formula per ciglia xxl si declina in versione waterproof: volume estremo e tenuta impermeabile. Lo scovolino prevede una bacchetta rigida per un’applicazione stabile e precisa combinata a setole morbide.

Disponibile su Sephora; 36,90 euro

4. Mascara Volume Effetto Ciglia Finte Waterproof – Yves Saint Laurent

Un modo alternativo di indossare l’iconico mascara effetto ciglia finte firmato Yves Saint Laurent. Formula waterproof per una tenuta impeccabile fino a 24 ore, volume intenso, sguardo irresistibile.

Disponibile su Sephora; 37,50 euro

