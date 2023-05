Come rifare il make up di Chiara Ferragni alla prima de The Ferragnez 2

Chiara Ferragni, icona di stile e imprenditrice digitale di successo, ha recentemente partecipato alla première di “The Ferragnez 2” a Milano, la serie-reality che racconta l’ultimo anno della sua famiglia, costruita con Fedez e naturalmente con i due figli Leone e Vittoria. Non sono mancati all’appello tutti gli altri membri della famiglia: i genitori e le sorelle Ferragni hanno posato per i fotografi al loro fianco.

Durante l’evento, Chiara ha sfoggiato un caschetto biondo (che dal Festival di Sanremo in poi fa parte della sua attuale immagine) e un make-up luminoso e chic, realizzato dal suo amico e ormai makeup artist di fiducia, Manuele Mameli. Se desideri ricreare questo look di tendenza, ecco alcuni consigli utili per ottenere un risultato simile al suo.

Come replicare il make up di Chiara alla premiere di The Ferragnez 2

Il focus principale del trucco di Chiara Ferragni era focalizzato sicuramente sugli occhi, che sono risultati intensi e protagonisti del beauty look. Manuele Mameli ha iniziato creando una base sfumata utilizzando matite per allungare la forma degli occhi. Successivamente, ha dato un tocco glamour al look utilizzando la palette Nude Sculptural di Lancôme. Il resto del viso non è però di certo stato trascurato, anzi.

Come ottenere un make up occhi luminoso e glamour come quello di Chiara

Per ottenere un trucco occhi luminoso e chic, è importante mettere in risalto l’iride. Puoi seguire la teoria dei colori complementari per far risaltare i tuoi occhi, proprio come ha fatto Chiara Ferragni. Manuele Mameli ha applicato una sottile riga di Lancôme Le Stylo Waterproof nella tonalità Chocolat sulla palpebra superiore, sfumandola per ottenere un effetto sfumato. Successivamente, si è concentrato sullo smokey eye unendo le tonalità marrone e bronzo della palette Hypnôse Nude Sculptural.

Per definire lo sguardo, Mameli ha aggiunto il Lancôme Drama Liquid Pencil 24H nella tonalità Cafè Noir sia sulla rima cigliare superiore che su quella inferiore. Per ottenere ciglia voluminose e intense, ha poi applicato abbondantemente il Lancôme Hypnôse Drama Mascara sia sulle ciglia inferiori che superiori.

Come truccare le labbra come quelle di Chiara Ferragni

Per quanto riguarda il trucco labbra, Chiara Ferragni ha optato per l’effetto plump grazie alla cosiddetta tecnica delle “overlining lips“, che in pochi gesti regala l’illusione di labbra più voluminose. Puoi scegliere una nuance intensa e luminosa come il Lancôme L’Absolu Rouge Cream nella colorazione 259 Mademoiselle Chiara, per ottenere labbra dall’aspetto seducente.

Se desideri seguire il beauty look di Chiara Ferragni, è anche importante prendersi cura della pelle. Assicurati, inoltre, di avere un viso ben idratato, utilizza un primer se pensi sia necessario per minimizzare l’aspetto dei pori della pelle. Puoi anche applicare una base leggera per ottenere un effetto naturale se non desideri optare per un fondotinta estremamente coprente. Questo dipende dalle tue esigenze. Ricorda, infine, di sfumare bene tutti i prodotti per evitare linee evidenti e ottenere nel complesso un aspetto uniforme. Infine, ricorda di sperimentare e adattare il look in base alle tue preferenze personali, ricordando sempre di valorizzare al massimo la tua bellezza naturale.