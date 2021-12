La manicure di Levante: un rosso classico perfetto per Natale

Se siete indecise su quale colore di smalto puntare per Natale, affidatevi al sempre chic rosso. Fate come Levante ad esempio, icona di stile e originalità, che per la manicure delle feste ha optato per una classica tonalità scarlatta, perfetta e intramontabile.

Delle mani ben curate, valorizzate con la manicure giusta, sono il giusto dettaglio da aggiungere agli outfit delle feste. La scelta del colore dello smalto non è mai casuale: ogni sfumatura rivela qualcosa sul carattere e quello rosso, oltre ad essere il colore per eccellenza in questo periodo, simboleggia amore e passione.

Elegante, sensuale e scegliendo la giusta tonalità sta bene veramente a tutte. Per scegliere lo smalto rosso perfetto in base al proprio incarnato basta seguire alcuni consigli, oltre al proprio gusto personale che di solito è infallibile. Con una pelle chiara, è preferibile puntare sui rossi a base blu oppure su quelli rosati brillanti.

Le donne con pelle scura dovrebbero virare su rossi brillanti con un sottotono aranciato, ma anche un rosso vino, dalle sfumature più profonde e calde. Mentre, chi ha pelli olivastre, può scegliere uno smalto rosso ciliegia. Infine, con pelli di tonalità medie, come Levante, via libera ai rossi accesi e più freddi, come il rosso pomodoro.

Come potete vedere, lo smalto rosso è molto versatile e si adatta bene a tutti gli outfit, da quelli più casual a quelli più sofisticati ed eleganti. Ma attenzione a evitare gli abbinamenti tono su tono: se indossate un abito rosso sarebbe preferibile scegliere uno smalto a contrasto.