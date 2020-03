Come scegliere lo smalto adatto? Sono diversi i fattori da prendere in considerazione per optare per un colore di unghie o un finish matte, metallizzato, lucido, glitter, perlato.

Per scegliere la nuance migliore è necessario tenere a mente cosa valorizza al meglio la forma delle mani e la lunghezza delle unghie, nonché il proprio outfit.

Lo smalto adatto, infatti, può fare molto per correggere qualche piccola imperfezione, come le dita non molto affusolate e le unghie corte. Vediamo qualche consiglio per scegliere lo smalto adatto.