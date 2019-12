Smalti per unghie, le marche migliori

Le marche migliori di smalti per unghie? Quelle che propongono prodotti di bellezzache siano attenti alla salute e rispettosi dell’ambiente. Sono sempre di più i brand che hanno creato linee cruelty free e vegane, prive (il più possibile…) di ingredienti inquinanti, ma allo stesso tempo altamente performanti e declinate in tavolozze di nuance in linea con le tendenze colori stagionali.

Non solo Dior, Chanel, Givenchy e le altre case cosmetiche blasonatissime, dunque, ma aziende, più o meno giovani (italiane comprese) che hanno creato smalti per unghie decisamente competitivi, per prezzo e per qualità. Ecco i fantastici sette preferiti da DireDonna.