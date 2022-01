Un selfie acqua e sapone, dove la bellezza naturale viene messa in risalto proprio dalla semplicità di un viso senza un filo di trucco. È quello che ha fatto Martina Colombari, scattandosi una foto allo specchio in primissimo piano e aggiungendo una didascalia molto eloquente.

“Potrai scoprire la vera bellezza solo se avrai il coraggio di avvicinarti tanto allo specchio da riuscire a leggere tra le rughe ogni attimo per il quale sia valsa la pena vivere“, ha scritto la showgirl accanto allo scatto dove mostra il suo viso così da vicino da poterle contare i pori, se ci fossero.

Una pelle perfetta e levigata, un incarnato radioso che mette in risalto i lineamenti particolari di Martina Colombari. Tra i tanti commenti positivi e pieni di complimenti però, tra i follower c’è anche chi insinua il ricorso a qualche ritocchino estetico, a filler vari e botox.

Di certo però, il viso dell’ex Miss Italia 1991 è curato da una skin care perfetta. Quindi, filler o meno, a 46 anni è una donna che mostra un viso pulito e di cui si prende cura: d’altronde non è mica una novità che si dedica alla salute e al benessere della propria pelle vedrà i segni del tempo attenuarsi o comunque comparire più in là nel tempo.

Perciò valgono sempre i consigli più classici come non andare mai a letto truccate, idratare l’epidermide molto bene e a seconda della stagione, senza dimenticare mai le parti più delicate del viso come il contorno occhi e labbra. Queste zone, infatti, sono quelle più sensibili agli anni che passano e vanno trattate con riguardo e creme specifiche.