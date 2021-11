Skincare routine: tutto quello che c’è da sapere e i prodotti migliori (anche online)

Per prendersi cura dellapelle in pochi e semplici passaggi è fondamentale inserire i prodotti adatti nella propria skincare routine. È bene non rinunciare mai ad avere una pelle morbida, liscia e luminosa; a volte, infatti la stanchezza o semplicemente la mancanza di attenzione o di voglia portano a trascurare lo stato della pelle perché si ha percezione, errata, che la skincare sia una cosa distante dalle abitudini quotidiane in quanto troppo lunga o troppo impegnativa. È, invece, fondamentale scoprire i prodotti per la skincare più adatti alla propria tipologia di pelle e quali sono gli step fondamentali per ottenere una pelle perfetta tutti i giorni. Per avere una vasta scelta e ottenere soluzioni rapide, si possono trovare i prodotti anche online.

Skincare routine in pochi e semplici passaggi e prodotti

Il primo passo fondamentale è capire qual è il proprio tipo di pelle; per curare qualcosa infatti, bisogna prima di tutto conoscerla per evitare di fare danni. Per scoprire se si ha una pelle secca, grassa o mista il trucco è semplice: prendete un dischetto struccante e osservatelo dopo averlo passato su tutta la superficie del viso deterso; se il dischetto risulta umidiccio la pelle è più tendente al grasso o mista, mentre se è asciutto la pelle è secca o normale. Un tipo di pelle secca avrà in generale bisogno di una maggiore idratazione, al contrario di una pelle grassa a cui andranno applicati prodotti opacizzanti o in generale adatti a contrastare la produzione eccessiva delle ghiandole sebacee.

Una volta capita la natura della pelle, il gioco è praticamente fatto. I passaggi-comandamenti della perfetta skincare quotidiana sono quattro: detergere, tonificare, idratare e proteggere. Vediamo insieme ogni passaggio, con le dovute differenze per ogni tipo di pelle.

Partite dalla detersione, primo e fondamentale step: a secco o in acqua, un buon detergente rinfrescante pulisce la pelle da tutte le impurità incontrate e catturate durante il giorno. È il primo passo per mantenere la cute sempre giovane e fresca; per rinforzarla procedete con un tonico idratante che consente di ottenere una pelle ancora più pulita. Il lavoro non finisce senza una buona crema idratante che nutre la pelle e stimola la produzione di collagene. Questi due passaggi sono consigliati per le pelli secche; per pelli grasse sono più adatte creme opacizzanti o maschere all’argilla o al carbone, perfette per pulire il viso senza renderlo troppo lucido. Infine, quando si ha un po’ di tempo per rilassarsi, uno scrub con azione esfoliante rigenera la pelle liberandola da ogni impurità.

E poi, a ciascuno il suo: ognuno di noi può divertirsi con i prodotti che preferisce e che la sua epidermide richiede: creme antirughe e contorno occhi, scrubs di ogni tipo e impacchi tonificanti, sieri per il viso. Altrettante possibilità ci sono per scegliere i migliori prodotti skincare, dai consigli degli esperti o delle amiche a siti online specializzati sull’argomento che offrono un vario ventaglio di opzioni per tutti i gusti, fantastici per chi desidera un prodotto specifico e non ha voglia di aspettare.

Scegliete i prodotti per la skincare direttamente da casa e mantenete la pelle fresca e luminosa senza uscire di casa, ma utilizzando sempre prodotti di grande qualità e che garantiscono ottimi risultati.

Pubbliredazionale