Il blazer di raso di Martina Colombari è l’outfit elegante da replicare nel 2022

Martina Colombari saluta il 2021 in grande stile, sfoggiando sul suo profilo Instagram un outfit elegante, adatto a dare il benvenuto al nuovo anno con eleganza e classe. Si tratta di un completo in raso che vede come protagonista una giacca color porpora.

“Tutto sommato, la differenza la fanno i modi, in cui si entra e si esce di scena…”, scrive l’attrice come didascalia della foto, che la ritrae nel suo habitat naturale: il teatro.

Il blazer cattura la scena grazie alla nuance che gioca sui toni del bordeaux, in perfetto stile natalizio. Ciò che però lo caratterizza maggiormente è il tessuto in raso che riflette la luce e dona splendore a chi lo indossa, confermandolo come possibile completo da indossare anche a Capodanno.

Il modello è piuttosto maschile, con spalle e fianchi dritti che scendono impostati verso il basso, lasciando soltanto immaginare la silhouette. La linea larga lascia spazio ad una profonda scollatura sul davanti che conferisce un’aria sensuale, oltre che raffinata.

Vi raccomandiamo... Martina Colombari sfoggia il tubino di paillettes perfetto per Capodanno

Due grandi tasche dalla forma a semicerchio sono posizionate all’altezza dei fianchi, mentre dei bottoni rotondi dorati regalano una nota di contrasto. Colombari ha abbinato il tailleur a dei pantaloni coordinati, dando vita ad una mise adatta per essere indossata durante le occasioni più importanti.

Per smorzare il tono e creare un look più casual, il blazer può essere abbinato anche a gonne o pantaloni in denim, lana o altri tessuti. Magari in accostamento ad anfibi e dolcevita a collo alto, dando vita ad uno styling meno signorile ma pur sempre di classe.