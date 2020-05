Lucidalabbra e gloss: i migliori 15

Labbra piene, fresche e brillanti? Con il lucidalabbra (o gloss) si può: la funzione del lip gloss è infatti proprio quella di rendere le labbra lucide e di donare loro una brillantezza piena e tridimensionale. Il lucidalabbra è un grande alleato di bellezza e valorizza tutti i tipi di labbra. Alle più giovani stanno bene sia i lip gloss dai colori intensi, che quelli trasparenti dall’effetto extra lucido, perché risaltano la naturale carnosità delle labbra. Il gloss è però anche un alleato delle pelli più mature, perché, aumentando la luminosità delle labbra con una brillantezza vitrea, distoglie l’attenzione dalle piccole imperfezioni come rughe o piccole pieghette, che vengono invece evidenziate da texture più asciutte.

Chi ha labbra molto sottili può aumentare il volume applicando una punta di lip gloss al centro del labbro inferiore. In questo modo si creerà un punto di luce che aumenterà otticamente il volume delle labbra, rendendole più piene e polpose. Per questo scopo si adatta bene un lucidalabbra volumizzante arricchito di micropagliuzze brillanti e iridescenti, che riflette al meglio la luce.

Per illuminare il rossetto, basta applicare sopra uno strato leggero di lucidalabbra trasparente: il colore del rossetto preferito resterà inalterato, ma si otterrà una brillantezza senza confronto.

I lucidalabbra di nuova generazione hanno formule ultraleggere che idratano, non sbavano e restano splendenti per ore.

I migliori? Ecco le 15 proposte segnate nella wish list della redazione.

Chanel Gloss Lumière Miroir d’Eau: gloss scintillante per occhi, labbra e viso, dai riflessi rosati iridescenti. Indossato da solo, crea un look fresco e luminoso dalle nuance rosate e iridescenti. Sovrapposto al make-up, ravviva gli ombretti, i fard e le nuance labbra.

Prezzo consigliato: 32 euro

Dior Addict Stellar Gloss: unisce la brillantezza eccezionale di un gloss e il comfort di un balsamo. Brillantezza a effetto rimpolpante per labbra glossy, impreziosite da un numero straordinario di sfaccettature luminose e da una pellicola incredibilmente sottile e confortevole. Disponibile in 21 nuance.

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Givenchy Gloss Interdit Vinyl: gloss dalla coprenza media per labbra colorate, brillanti e rimpolpate. Incredibilmente lucida ed estremamente luminosa, la sua formula combinata con colori abbaglianti e intensi, in 12 tonalità, offre un risultato “volume naturale”. Grazie all’olio di Rosa Nera, le labbra rimangono morbide ed elastiche ritrovando comfort e morbidezza.

Prezzo consigliato: 30 euro Acquista ora

Lancôme L’Absolu Velvet Matte: 9 shades intense per un finish mat e confortevole. La sua texture super cremosa avvolge le labbra con colori ad alta pigmentazione per un effetto mat vellutato. Il suo preciso applicatore permette di definire perfettamente le labbra per un look elegante senza sforzo.

Prezzo consigliato: 29,90 euro Acquista ora

Shiseido Shimmer GelGloss: gloss luminoso altamente scintillante per un finish lucido, effetto cristallo. Fino a 12 ore di idratazione con un aumento istantaneo pari al 64%, rispetto a quando non si utilizza un gloss. Arricchito con burro di karité per idratare e nutrire le labbra. Gli oli altamente rifrangenti e le perle riflettenti massimizzano la brillantezza. Leggero. Non appiccica. Idratante.

Prezzo consigliato: 27 euro Acquista ora

Pat Mc Grath OpuLust Gloss: lucentezza multidimensionale e finitura strass non appiccicosa e liscia. Dona alle labbra un riflesso multidimensionale abbagliante applicando una lucentezza scintillante su qualsiasi rossetto o semplicemente su labbra nude.

Prezzo consigliato: 31 euro Acquista ora

Sensai Total Lip Gloss: la texture fluida si stende facilmente donando alle labbra un aspetto morbido e luminoso e un colorito rosa naturale. La sua formulazione è basata su Total Lip Treatment in combinazione con l’ingrediente Koishimaru Silk e Lip Care Complex, esercita una costante azione idratante, attenuando linee sottili e verticali: le labbra appaiono più giovani, morbide e setose.

Prezzo consigliato: 53 euro Acquista ora

Mac Grand Illusion Glossy Liquid Lipcolour Lucidalabbra: brillantezza futuristica con questa esclusiva tinta labbra olografica piena di perle iridescenti. Sorprendente la sensazione rinfrescante che dona un effetto rimpolpante istantaneo alle labbra.

Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora

Clarins Lip Milky Mousse: grazie al suo effetto “colore”, dona alle labbra un finish satinato e vellutato, effetto pelle di pesca. La sua texture leggera, fresca e quasi impalpabile come una mousse si sfuma leggermente sulle labbra. Disponibile in 6 nuance.

Prezzo consigliato: 21 euro Acquista ora

Guerlain Gloss d’Enfer: colora e modella il sorriso per labbra apparentemente innocenti, audacemente brillanti e deliziosamente provocanti. La sua texture fine e non appiccicosa scivola sulle labbra come un velo delicato. Composto da oli minerali e vegetali, mantiene l’idratazione e la morbidezza delle labbra. Con la sua vivace luminosità, Gloss d’Enfer garantisce un sorriso brillante, modellato e pieno. Disponibile in venti tonalità ultra luccicanti.

Prezzo consigliato: 33 euro

Yves Saint Laurent Water Stain: mix perfetto di innovazione e colore, scivola sulle labbra per un finish fresco e brillante tutto il giorno. Una formula nuova con oli di nuova generazione per un’applicazione confortevole e precisa. Risultato leggero, idratante e confortevole. Colori vividi e brillanti per un effetto shine tutto il giorno. Un pack trasparente che permette di scegliere la propria nuance, tagliato in due da una banda nera che si collega al tappo lucido e laccato. 14 nuance colorate, fresche e vibranti.

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

Fenty Beauty Gloss Bomb: dona una brillantezza irresistibile alle labbra, nutrendole al tempo stesso. Fenty Glow è un rosa nude universale, pensato per ogni tipo di carnagione. Grazie alla sua formula arricchita con burro di karité, le labbra sono nutrite e visibilmente più lisce e rimpolpate con una sola passata. Nonostante la sua formula ultra brillante, non appiccica.

Prezzo consigliato: 20 euro Acquista ora

Kiko Tuscan Sunshine Holo Lipgloss: Lucidalabbra perlato effetto olografico. Ideale per vestire le labbra di una luminosità estrema, con un semplice gesto. La sua formula leggera e cremosa, arricchita con olio di jojoba, si fonde con le labbra lasciandole morbide e brillanti; estremamente pigmentato e confortevole sulle labbra, dona colore pieno già dalla prima passata; le particelle riflettono la luce per un effetto glossy multi sfaccettatura.

Prezzo consigliato: 7,99 euro

Madara Glossy Venom: formula vegana che Raffinate particelle di luce naturale che brillano al sole o sotto i riflettori creando un effetto multidimensionale, le labbra saranno immediatamente morbide e nutrite. Nutre le labbra per una sensazione di comfort estremo. Dona un effetto glossy naturale regalando cromie inaspettate. Disponibile in 7 nuance.

Prezzo consigliato: 22 euro