L’estate, così come la primavera, sono stagioni piene di vita e di colori accesi, e sembra che questo anno si voglia portare queste sensazioni anche sulle nostre unghie. Secondo Pinterest, le “unghie rosa e rosse”, meglio definite come pink and red nails, sono una delle tendenze più in voga del momento, con un aumento del 645% nelle ricerche. Ma non si tratta soltanto di unghie dipinte di rosa o di rosso, la vera tendenza è infatti quella di creare un mix di questi due colori, in un contrasto che appare luminoso e che riuscirebbe addirittura a migliorare l’umore.

Pink and red, il nuovo mix vincente per le unghie dell’estate

Per capire di che colore si tratta, basta pensare a un mix di fucsia, anguria e rosa Barbie, che si uniscono a sfumature di rosso pomodoro. Secondo Cult Beauty, “l’estate è arrivata in anticipo con i toni rosa e rosso sangria”. Le unghie rosa e rosse sono diventate virali su TikTok e Pinterest, quindi perché non provare a replicare questo trend?

Come realizzare le pink and red nails

Il look delle unghie rosa e rosse può essere realizzato in molti modi diversi: ad esempio alternando rosa e rosso su ogni unghia, mescolando e abbinando toni sfumati, disegni scarabocchiati, french rosse su una base rosa pallido e disegni geometrici che fondono le due tonalità l’una nell’altra.

In generale, il trucco per realizzare una buona manicure è, inoltre, quello di assicurarsi che le cuticole siano pulite e ordinate. E per finire il look, basta applicare un top coat ultra lucido, per dare alle unghie un aspetto levigato e lucido.

Pink and red nails, quali smalti usare e come abbinarle

Per quanto riguarda le sfumature e le formule, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Ad esempio, CND Vinylux è una marca di smalti duratura e brillante, con molte belle sfumature che si prestano ai nuovi trend, come “Holographic” (un rosa molto delicato) e “Lobster Roll” (un rosso corallo più deciso). OPI ha invece in listino alcuni grandi smalti ormai iconici, come “Red Apple Red” (rosso vivo) ed “Emflowered” (rosa Barbie) nella formula Nature Strong. C’è anche il “Big Spender” (rosa magenta) di Essie. In tutti i casi citati si tratta di colori perfetti per realizzare le pink and red nails, dando sfogo alla propria creatività.

Per provare la tendenza delle pink and red nails, infatti, non c’è bisogno di limitarsi a un solo design. Con le unghie rosa e rosse, è possibile sperimentare e creare un look personalizzato che rifletta la propria personalità. Ad esempio, si può scegliere di disegnare delle righe sottili o dei puntini sulla superficie delle unghie, oppure creare un effetto ombré utilizzando le due tonalità.

Pink and red nails e moda, come abbinarle

Infine, come già accennato, le pink and red nails possono essere abbinate a molti look e stili diversi. Ad esempio, se si desidera un look romantico, si può abbinare questo design con abiti floreali e accessori a forma di cuore. Se si desidera invece un look più audace, grintoso e a contrasto, si può abbinare alle unghie rosa e rosse degli outfit neri o metallici.