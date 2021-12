Ne è passato di tempo da quando Miley Cyrus, poco più che bambina, conquistava milioni di fan grazie al ruolo di Hannah Montana. E, nel corso degli anni, il suo look ha subito enormi cambiamenti. Oggi, a 29 anni, ha uno stile decisamente riconoscibile: trasgressivi e sopra le righe, i suoi outfit sono sempre pazzeschi. E lo stesso vale per il taglio di capelli: dopo aver portato un mullet uscito direttamente dagli Anni ’70, la pop star ha optato per l’ennesimo cambio d’immagine.

In occasione della presentazione del suo concerto di Capodanno, Miley’s New Year’s Eve Party (trasmesso in diretta su NBC), la cantante è stata ospite insieme all’attore Pete Davidson di Jimmy Fallon al late show Fallon on Tonight, dove ha sfoggiato un caschetto biondo platino. Un taglio corto, sopra le spalle, con una frangetta dritta in pieno stile Hannah Montana. Ma il tocco in più è dato dalle ciocche di capelli neri che spuntano dalla parte inferiore della chioma bionda: un dettaglio che dà una marcia in più al look, rendendolo decisamente unico e più rock.

Un taglio che incornicia perfettamente il volto di Miley Cyrus e che completa un look, quello scelto per lo show di Jimmy Fallon, composto da un jumpsuit nero semplice ma decisamente sensuale, con i pantaloni aderenti che si uniscono al top tramite un’arricciatura sotto al seno che lascia scoperti i fianchi (nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo sì, è molto simile a quella sfoggiata su Instagram da Elisabetta Canalis). Ad arricchire il tutto una pelliccia bianca, non troppo lunga, che avvolge la cantante come se fosse una nuvola.