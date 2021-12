Dovete andare a una festa e non avete voglia di scoprire le gambe? No avete voglia del solito pantalone? Allora la jumpsuit indossata da Elisabetta Canalis fa al caso vostro. La showgirl ha sfoggiato su Instagram una tuta monopezzo firmata Tom Ford, incredibilmente elegante e sensuale.

Un look total black, all’apparenza molto semplice ma con particolari che rendono il capo unico e intrigante. Dalle linee semplicissime, questa jumpsuit aderente su tutto il corpo, ha le maniche lunghe e il collo a dolcevita. La parte del busto si unisce ai pantaloni con un’arricciatura a fiocco sulla vita, mentre resta aperta sui fianchi, donando all’outfit quel tocco sexy-chic.

Elisabetta Canalis ha sfoggiato questa jumpsuit per una serata speciale a Los Angeles, città in cui vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Le tute intere sono diventate un must di grande tendenza in tutte le stagioni dell’anno e riescono a soddisfare le esigenze di ogni fisicità, basta trovare il modello che meglio si adatta al nostro corpo e ai nostri desideri.

In commercio ne esistono tantissime e sono valide alternative all’abito lungo dedicato alle feste. A seconda del tessuto e dello stile, le tute intere possono essere usate anche di giorno, perfette per andare in ufficio con stile. Quelle da indossare nei mesi più freddi, e realizzate per la moda by night sono impreziosite da dettagli sartoriali e da texture sbrilluccicanti, monocolore o fantasia, in velluto o in seta.