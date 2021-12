Cosa vi viene in mente quando sentite nominare Mina? Di sicuro tra le prime immagini che la vostra memoria vi suggerirà ci sarà la sua meravigliosa voce. Poi, subito dopo il suo viso, simbolo di un’eterna diva che ha segnato indelebilmente la storia della musica italiana, ma anche della moda e del costume.

Libera, anticonformista, diretta e sempre un passo davanti a tutti e a tutte le mode. Ha sempre scelto per se stessa, come vestirsi, come truccarsi, come vivere e chi amare. Ha dettato stili e tendenze per anni: come quando apparve sullo schermo con le sopracciglia depilate e tutte iniziarono a imitarla, dalla signora della porta accanto, alle più grandi top model. Pensare che oggi la moda è tatuarle le sopracciglia.

E cosa dire del suo make-up. Non possiamo immaginarla senza il suo fedele eyeliner: spesso, allungato, sempre più marcato a evidenziare uno sguardo magnetico che, grazie a un gioco di chiaroscuri con la sua pelle, ricorda tanto le grandi icone del cinema muto. Una innovatrice, questo è sempre stata Mina. Ora il suo trucco, quello che la accompagnava in ogni show, lo chiamiamo cat eyes, smokey, ma è stata lei a fare da apripista.

“Il mio trucco è sempre lo stesso: occhi in evidenza, labbra senza rossetto, viso chiarissimo. Credo di avere un buon tipo di pelle, visto che per ottenere una carnagione compatta e chiara adopero normalmente, e non soltanto per lavoro, da più di dieci anni, il “pan-cake” (la cipria compatta, ndr) che tutti invece sconsigliano”, raccontava la Tigre di Cremona in un’intervista del 1966″.

E poi i capelli, un suo grandissimo punto forte. Anche per questo dispensava consigli beauty: “Il mio consiglio di bellezza? Curare al massimo i capelli: un bel viso, un corpo perfetto, un abito di gran classe scompaiono, o sembrano addirittura brutti, se i capelli sono in disordine o la pettinatura non è adatta a valorizzare il volto e il tipo di una donna. Quanto a me, essere ben pettinata significa essere sempre un po’, e volutamente, spettinata: sto malissimo con i capelli leccati e laccati, tutti ben sistemati e perfettamente in ordine. Assumo immediatamente l’aria di una brava zia, magari inglese, naturalmente zitella”.

Una straordinaria presenza scenica la sua, ipnotica e camaleontica. Mille Mina in una sola: dalla deliziosa Miss che cantava Mille bolle blu in un abito a palloncino a pois, alla femme fatale in abito da sera e piume di marabù, fino all’iconica cantante illuminata dai glitter sulle palpebre che sussurra suadente e profonda Ancora, ancora, ancora. E poi l’uscita di scena, quella sua decisione di allontanarsi dai riflettori e sparire. Non dalla musica però.

La sua voce non può sparire di scena, ed ecco quindi che, a conferma di un sodalizio di successo, nel novembre 2021 è uscito un nuovo album, Mina Celentano – The Complete Recordings. Un disco che raccoglie i celebri duetti di studio registrati dagli artisti nel corso degli anni. Ma non solo. C’è anche un brano inedito, la nuova Niente è andato perso. E ancora, il 22 dicembre RaiUno manda in onda uno speciale dedicato alla coppia d’oro della musica italiana, ricco di aneddoti, curiosità, retroscena sul disco e sulla loro vita.