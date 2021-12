10 make up trend che seguiremo nel 2022

Il 2021 corre veloce e sta per finire: cosa resterà e cosa ci porteremo nell’anno nuovo? Proviamo a capire insieme, in fatto di make up, che cosa ci aspetta nel 2022 e quali sono i trend che seguiremo: influencer, social e brand cosmetici hanno già tracciato la direzione.

Make up occhi, le tendenze 2022

Sembra che per quanto riguarda gli occhi le tendenze per il 2022 suggeriscono di brillare e di puntare tutto sullo sguardo.

1. Crystal make up

A proposito di glitter e pagliuzze luccicanti, il crystal make up promette di far brillare anche nel 2022, grazie ai piccoli cristalli (trasparenti o colorati) da applicare sugli occhi (magari sopra l’eyeliner) sulle tempie o sulle guance.

2. Angolo interno dell’occhio

Continuiamo a parlare di trend brillanti e lo facciamo con l’angolo interno dell’occhio, Zendaya (e il suo make up artist Raoul Alejandre) ci ha mostrato sul red carpet per il lancio di DUNE come valorizzare lo sguardo con un tocco di luce, il modo perfetto per aprire “le danze” nel 2022.

3. Sopracciglia effetto “disco”

Il beauty trend delle disco brows è nato su Tik Tok e l’influencer che ha saputo meglio interpretare questa tendenza si chiama Megs Cahill. Le sopracciglia effetto “discoteca” si realizzano applicando sulle sopracciglia un po’ di sapone mescolato a del pigmento colorato, l’effetto è decisamente stroboscopico. Prepariamoci a imparare e a portare con noi nel 2022 questa nuova tecnica make up.

4. Eyeliner grafici

Nel 2022 ci faranno compagnia anche il graphic liner dalle forme allungate, come nel caso del winged eyeliner, amato dalle celebrities (da Dua Lipa ad Ariana Grande e non solo), e lavori più grafici e colorati come quello realizzato dalla make up artist Pat Mcgrath.

Make up labbra, le tendenze 2022

Con qualche ritorno glorioso dagli anni ‘90, le tendenze beauty del 2022 rispolverano alcuni classici per reinventarli nell’anno nuovo.

5. Glitter

Sono tornati proprio in tempo per far brillare l’inverno: si tratta dei famigerati glitter, comparsi nelle formulazioni dei rossetti più ricercati del momento. Da quello di Chiara Ferragni all’edizione speciale pensata da Kiko, sono uno più scintillante dell’altro.

6. Matita contorno labbra

Nel 2022 verrà con noi anche la matita per il contorno labbra, che se usata come fa ad esempio il make up artist Mario, sarà in grado non solo di delineare le labbra ma anche di farle sembrare più voluminose, tutta questione di tecnica.

7. Labbra laccate

A proposito di labbra, Chanel è tra i brand che ha riportato in auge il rossetto rosso laccato, tendenza glamour che ci accompagnerà nel 2022.

Make up, le tendenze 2022 per il blush e i colori

8. Nude look

Il look del trucco che c’è ma non si vede ci seguirà anche nel 2022: visto e stravisto sulle passerelle, si impone di diventare un trend anche per la nuova stagione, con trucchi usati sapientemente rispettando l’armonia dei colori naturali di ogni incarnato. Il risultato è un trucco nude, adatto praticamente in ogni occasione.

9. Blush rosa

Tra i colori più gettonati per il 2022 c’è il rosa, soprattutto per quanto riguarda guance e blush. Basta guardare alle nuove collezioni di make up, per citarne una: Charlotte Tilbury.

10. Trucco monocromatico

Anche se per certi versi è simile al nude look, il trucco monocromatico si differenzia per intensità e armonia: in questo caso vengono usate nuances di prodotto praticamente simili su occhi, viso e labbra, l’effetto è appunto chiamato “tono su tono” o “monocromatico”. Si parte da una base leggermente più marcata rispetto al nude look per arrivare fino a colori più vividi e intensi del rosso, mattone, malva e così via.