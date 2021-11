Dopo quasi 25 anni dal loro primo grande successo discografico le due icone della musica italiana, Adriano Celentano e Mina, tornano con un nuovo album: Mina Celentano – The Complete Recordings. Un disco che raccoglie i celebri duetti di studio registrati dagli artisti nel corso degli anni. Ma non solo. C’è anche un brano inedito, la nuova Niente è andato perso. Gli album della coppia d’oro della canzone italiana sono stati campioni di incassi con oltre un milione di copie vendute.

Nella tracklist del disco, in preorder dal 12 novembre 2021, ci sono tutti i brani nati e interpretati in Mina Celentano e Le migliori, cinque volte Platino. La canzone inedita, invece, è firmato da Fabio Ilacqua e il 24 novembre sarà presentato il videoclip ufficiale, all’interno della Milano Music Week, durante un incontro proprio su Mina e Celentano. L’album, pubblicato dall’etichetta Clan Celentano srl e dalla Pdu Music & Production, sarà distribuito dalla Sony Music su tutte le piattaforme digitali e su doppio CD a partire dal 26 novembre 2021.

Mente creativa del progetto è Mauro Balletti, autore che ha curato anche tutte le grafiche degli album. Inoltre, dal 10 dicembre sarà disponibile anche un Box Deluxe contenente il doppio CD e due Picture Disc, oltre ad un 45 giri e due tipi di vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr). Tutte le versioni comprendono un prestigioso libro fotografico con alcuni scatti inediti dei due artisti in sala di registrazione.

La tracklist di The Complete Recordings contiene:

Niente è andato perso

Eva

A un passo da te

Brivido felino

Ma che ci faccio qui

Acqua e sale

Amami amami

È l’amore

Io non volevo

Come un diamante nascosto nella neve

Specchi riflessi

Che t’aggia di’

Non mi ami

Messaggio d’amore

Sempre sempre sempre

Se mi ami davvero

Ti lascio amore

Sono le tre

Dolce fuoco dell’amore