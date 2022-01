Monica Bellucci dà ufficialmente il benvenuto al nuovo anno con un hair look sbarazzino e ribelle, grazie al quale è più giovanile che mai. La bellezza e il fascino sono qualità note dell’attrice, in tutto il mondo. Il tempo sembra averla risparmiata, regalandole ancora oggi uno charme unico.

L’ultima scelta di stile è un taglio medio con frangia, che Bellucci ha postato sul suo profilo Instagram, augurando a tutti i suoi follower un buon 2022. Si tratta di uno shag: un caschetto scalato caratterizzato da strati di diverse lunghezze.

Una frangia spettinata le scivola sulla fronte donandole un’aria casual ma femminile. Il taglio ha un aspetto volutamente disordinato dal fascino Anni ’70. Un hairstyle sportivo che è in grado di ringiovanire chi lo indossa, proprio come nel caso dell’attrice, che dall’alto dei suoi 57 anni è più radiosa che mai.

“Wishing you all a Happy New Year 2022” (Auguro a tutti un felice anni nuovo 2022), scrive come didascalia dello scatto, in cui sfoggia la nuova acconciatura insieme ad un incantevole sorriso. A completare il tutto, una semplice camicia bianca e una collana di Cartier.

I capelli sono opera dell’hair stylist John Nollet Paris e si dimostrano decisamente meno scontati del classico bob (che quest’anno è il taglio di tendenza, scelto da diverse personalità del mondo dello spettacolo, come Laura Pausini, Jennifer Lopez e Laura Chiatti).

La parola d’ordine è: volume. Le pieghe dritte e strutturate lasciano il posto ad una linea indisciplinata che regala carattere grazie al suo aspetto rock. L’ideale per chi ha uno stile sportivo e una forte personalità.