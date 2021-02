Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha sentito la tentazione di chiedere al parrucchiere la frangia o addirittura un taglio netto col passato. Qualora siate in quella fase della vita nella quale vorreste sapere come stareste con un bel caschetto con frangia (che da qualche stagione sembra essere tornato vistosamente in auge), sappiate che esistono diverse linee guida che si affidano alla geometria per sapere se la forma del viso starebbe bene incorniciato dal celebre taglio “alla francese”.

Capelli e forma del viso

L’abilità del parrucchiere e la possibilità di scegliere tra tanti styling differenti (mosso, liscio o riccio) non mettono limiti a questo tipo di taglio. Per questo motivo l’unico interrogativo da porsi è: quale scegliere in base alla forma del viso?

Su un viso rotondo il caschetto con frangia, comunemente chiamato anche “ french bob ” potrebbe valorizzare i vostri lineamenti, facendo apparire gli occhi più grandi . Qualsiasi taglio che crea verticalità aiuterà a smussare l’effetto tondo tipico di questa forma del viso.

il caschetto con frangia, comunemente chiamato anche “ ” potrebbe valorizzare i vostri lineamenti, facendo apparire gli . Qualsiasi taglio che crea verticalità aiuterà a smussare l’effetto tondo tipico di questa forma del viso. Su un viso invece squadrato e con una mascella importante, bisognerà trovare un taglio che porti volume nella parte alta della testa per bilanciare la squadratura della mascella, e optare per delle onde morbide che creano movimento e alleggeriscono gli spigoli del viso.

e con una mascella importante, bisognerà trovare un taglio che porti volume nella parte alta della testa per bilanciare la squadratura della mascella, e optare per delle che creano movimento e alleggeriscono gli spigoli del viso. Nel caso di fronte larga e mento stretto, si parla di viso triangolare (o a forma di cuore) e la cosa migliore che un bravo parrucchiere possa fare è bilanciare con scalature e tagli di media lunghezza che portino l’attenzione verso la parte inferiore del viso. Anche in questo caso quindi il caschetto è perfetto abbinato a un ciuffo laterale o a una frangia a ciuffetti, niente linee dritte o troppo nette che indurirebbero le forme.

e la cosa migliore che un bravo parrucchiere possa fare è bilanciare con scalature e tagli di media lunghezza che portino l’attenzione verso la parte inferiore del viso. Anche in questo caso quindi il caschetto è perfetto abbinato a un ciuffo laterale o a una frangia a ciuffetti, niente linee dritte o troppo nette che indurirebbero le forme. A detta degli esperti, la forma del viso che sta bene con qualsiasi taglio di capelli è quella ovale, perché è la più versatile ed equilibrata per quanto riguarda i lineamenti. Il viso ovale gode di un naturale equilibrio tra la parte alta e la parte bassa del viso e l’attenzione cade in modo uniforme su ogni parte di esso. Via libera quindi a qualsiasi taglio di capelli, soprattutto a quelli di media lunghezza, possibilmente mossi. Ciliegina sulla torta? La frangetta, nella sua versione più classica.

Le scelte delle celebrities, 5 look da cui prendere spunto

Ana De Armas

L’attrice e modella di origine cubana Ana De Armas ha scelto il caschetto con frangetta come nuovo look e l’ha da poco sfoggiato sul suo profilo Instagram. E, se è vero che quando una donna cambia taglio di capelli significa che vuole anche cambiare vita, non deve essere un caso che il nuovo look della Bond Girl arrivi proprio in seguito alla rottura dopo un anno di relazione con Ben Affleck.

Kaia Gerber

Anche la giovanissima modella Kaia Gerber, figlia della regina delle passerelle Cindy Crawford, è passata senza timore dai capelli lunghi sfoggiati fino alla scorsa stagione, a un cortissimo caschetto con cui gioca a spettinarsi durante i set fotografici.

Natalie Portman

Quando si guarda la bellissima attrice Natalie Portman, è impossibile non pensare al suo caschetto con frangia sfoggiato già a soli 13 anni nel film Leon del 1994, dove debuttò giovanissima sul grande schermo accanto a Jean Reno. Anche in età adulta Natalie ha spesso sfoggiato questa pettinatura che calza a pennello sui lineamenti perfetti del suo viso, donandole quell’aria di eterna ragazzina.

Lucy Hale

L’attrice Lucy Hale, diventata celebre a livello internazionale per il ruolo ricoperto nella serie tv Pretty Little Liars ha salutato il 2020 con un caschetto (senza frangia) spesso portato con onde morbide che le incorniciano il viso ne valorizzano i lineamenti. Se non ve la sentite di osare con la frangia (che richiede particolare attenzione quando asciugate i capelli), potete sempre fare come lei.

Monica Bellucci

Anche Monica Bellucci non ha resistito e ha ceduto al taglio del momento: la Bellucci appare bellissima negli scatti della nuova campagna di Cartier con un caschetto che le dona nuova luce, consolidando il suo fascino senza tempo. Segno che il caschetto è un taglio in grado di adattarsi all’età di chi sceglie di indossarlo: dai look più sbarazzini a quelli più eleganti e maturi.