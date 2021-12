Lo spettacolo è Maria Callas. Lettere e Memorie, e a interpretare la Divina a teatro c’è Monica Bellucci che si è letteralmente vestita dei panni della soprano. Sul palco del Manzoni di Milano, dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e al Goldoni di Venezia, l’attrice ha indossato sempre lo stesso stupendo abito: un vestito lungo e nero appartenuto alla cantante lirica.

Il capo è stato ritrovato per puro caso in un atelier di Milano che ha certificato con assoluta certezza l’appartenenza in passato a Maria Callas. L’abito dalla bellezza intramontabile, dal taglio lungo e dritto, ha fatto rivivere la Divina sui palcoscenici ancora una volta, riuscendo a donare all’attrice umbra un tono austero e sensuale allo stesso tempo.

Collo alto in tessuto, al quale è applicato del voile trasparente che ricopre il décolleté e le spalle, creando un perfetto gioco di trasparenze e di pura eleganza. Il tessuto più scuro, invece, parte con una linea netta appena sopra il seno, scivolando poi per tutta la lunghezza dell’abito.

Un outfit che Maria Callas scelse dopo aver abbandonato gli imponenti abiti di scena, quelli super strutturati e vistosi, prediligendo linee sartoriali più morbide e semplici. L’opera teatrale, del regista Tom Volf, è andata in scena con l’ultimo spettacolo italiano il 27 novembre 2021. Ora Monica Bellucci è attesa a teatro per gli appuntamenti europei, che la vedono esibirsi a Istanbul e Londra il 15 e il 20 dicembre.