Multiuse make-up, il "trucco" per truccarsi con un solo prodotto è trend su TikTok

I social media sono diventati una fonte inesauribile di consigli beauty e tutorial di trucco. Dalle tecniche per applicare l’eyeliner perfettamente ai segreti per uno sguardo magnetico con il mascara giusto, passando per la scelta del fondotinta ideale e la tonalità di rossetto più adatta, non c’è davvero fine alla varietà di informazioni disponibili.

Quanto pesano sull’ambiente i trend beauty?

Appassionati di cosmetici, influencer e make-up artists riempiono i feed di Instagram e TikTok con una ricca selezione di contenuti dedicati al mondo della bellezza. Alcuni di questi diventano virali e si trasformano in vere e proprie tendenze.

Tuttavia, realizzare questi trucchi spesso richiede l’utilizzo di una notevole quantità di prodotti diversi, dai fondotinta alle ciprie, dai correttori ai blush, dalle terre agli ombretti, e così via. Questo significa non solo una spesa considerevole, ma anche un eccessivo impatto sull’ambiente, a causa della quantità di plastica utilizzata nelle confezioni dei prodotti, e non solo.

Il consumismo sfrenato nel settore del make-up, spesso influenzato dai lanci di nuovi prodotti o dal desiderio di emulare l’aspetto degli influencer preferiti, comporta una produzione e uno smaltimento eccessivi di confezioni di plastica, contribuendo in parte al problema dell’inquinamento ambientale. Eppure, c’è una soluzione che può affrontare per quanto possibile questi tre problemi in un colpo solo: il “multiuse make-up”.

Cos’è il Multiuse Make-up

Il “multiuse make-up” è una tendenza che sta guadagnando sempre più popolarità su TikTok e altri social come Instagram. Questa pratica si basa sull’idea che un solo prodotto può servire a scopi multipli, fungendo a volte da trucco completo. Invece di dover stratificare molti prodotti diversi sul viso, è possibile utilizzarne solo uno che sia estremamente versatile, risparmiando denaro e tempo, e allo stesso tempo riducendo l’impatto ambientale.

Una delle pioniere di questa tendenza è stata la make-up artist EhlieLuna, che ha condiviso i suoi trucchi su TikTok. Ha dimostrato come sia possibile creare un make-up completo usando un solo prodotto, come un rossetto liquido di Sephora.

e sotto gli zigomi per definire i lineamenti del viso, e infine lo ha steso sulle labbra.

Questo semplice esempio è uno dei tanti e mostra quanto un solo prodotto possa essere versatile e adattabile a diverse parti del viso.

Il grande potenziale del multiuse make-up

EhlieLuna non è la sola: ci sono persone che utilizzano una sola palette di ombretti per ottenere lo stesso risultato, sfruttando le diverse tonalità per gli occhi, le guance e le sopracciglia, giocando con i chiaroscuri per creare un aspetto impeccabile e fare il contouring. Fortunatamente, sul mercato esistono diversi prodotti che si prestano a un utilizzo molteplice, contribuendo così a salvaguardare l’economia, a risparmiare tempo e a proteggere l’ambiente.

La pratica del multiuse make-up non solo aiuta a ridurre lo spreco di plastica, ma dimostra che è possibile ottenere risultati straordinari con meno prodotti. Quindi, la prossima volta che ti prepari per una serata fuori o semplicemente desideri migliorare la tua routine di trucco quotidiana, potresti voler dare una chance al multiuse make-up, contribuendo così a rendere il mondo della bellezza un pochino più sostenibile e accessibile a tutti.