Onicomicosi: smalti e trattamenti per curarla

Un problema fastidioso e antiestetico, soprattutto in estate quando i piedi sono più scoperti: parliamo di onicomicosi che, però, è possibile sconfiggere grazie agli smalti e ai trattamenti per curarla. Le infezioni fungine della pelle sono uno dei tipi di infezione più comuni negli esseri umani. Le aree che possono essere infettate comprendono il cuoio capelluto e unghie di mani e piedi. I dermatofiti, i lieviti e le muffe sono i tre principali funghi responsabili di queste infezioni.

In passato, per il trattamento di questa patologia, venivano utilizzati diffusamente agenti antifungini orali. Gli svantaggi degli antifungini orali, come vedremo, sono però la tossicità e un periodo di trattamento abbastanza lungo.

In tempi più recenti sono stati formulati smalti per unghie medicati per il trattamento delle infezioni fungine come l’onicomicosi, che ha meno tossicità e un periodo di somministrazione più breve.

Onicomicosi, come curarla

L’onicomicosi è un’infezione dell’unghia causata da funghi come dermatofiti, muffe non dermatofite e lieviti (principalmente Candida). In particolare, l’80% delle infezioni dell’unghia del piede sono causate da dermatofiti (Trichophyton rubrum).

Dopo la diagnosi di un medico, di solito un dermatologo specialista, è importante capire quale sia il trattamento giusto, che è necessario perché l’onicomicosi porta a uno scolorimento e alla deformazione delle unghie progressivi. L’ispessimento, poi, può causare dolore e rendere difficile il taglio, e in alcuni casi le unghie deformate possono creare danni ai tessuti circostanti e promuovere infezioni batteriche secondarie. Senza contare gli effetti psicologici e sociali di questa condizione antiestetica, che non vanno sottovalutati.

I trattamenti per l’onicomicosi

Il medico può consigliare vari tipi di trattamento e, nel dettaglio, una terapia orale o una topica. Il fai da te è sconsigliabile, e ancora di più lo sono rimedi naturali e casalinghi come impacchi di amuchina o candeggina, che potrebbero provocare danni maggiori o ulteriori problematiche.

Terapia orale

I farmaci orali più comunemente usati per il trattamento dell’oncicomicosi sono la griseofulvina, la terbinafina, l’itraconazolo e il ketoconazolo.

Gli svantaggi degli agenti antifungini orali? Richiedono un periodo di trattamento abbastanza lungo (anche 8-12 settimane) e hanno diversi effetti collaterali. La decisione, tuttavia, è a discrezione del medico, che potrà valutare caso per caso pro e contro della scelta.

Trattamento topico

Creme e altri farmaci topici di solito non sono efficaci contro i funghi delle unghie. Questo perché le applicazioni esterne non penetrano facilmente all’interno.

Proprio i nuovi smalti per unghie medicati sono una soluzione pratica e mirata per il trattamento dell’onicomicosi sull’unghia della mano e del piede.

Smalti unghie per onicomicosi

Gli smalti attualmente disponibili per la cura della micosi alle unghie contengono di solito principi attivi come ciclopiroxolamina e amorolfina, efficaci per il trattamento o la prevenzione di infezioni fungine. Lo smalto, una volta applicato sulle unghie, crea un film duro e resistente all’acqua che contiene l’agente antifungino e gli permette di agire.

Tra le innovazioni più recenti c’è anche lo smalto per onicomicosi colorato, apprezzatissimo perché, mentre cura, consente di nascondere le unghie ispessite, frastagliate e ingiallite tipiche degli attacchi fungini.

Ecco alcuni tra i migliori prodotti in commercio per il trattamento.

Dermovitamina Micoblock 3 in 1 . Un trattamento che consente oltre 400 applicazioni di una soluzione ungueale che contrasta i funghi, l’ingiallimento e la caduta rendendo l’unghia più bianca e robusta. Prezzo consigliato 18,90 euro Acquista ora

Onilaqare Galderma . Un farmaco che tratta diversi tipi di onicomicosi e che consente, a 10 minuti dall’applicazione, di passare anche lo smalto cosmetico preferito, per unghie perfette fin dal primo giorno di trattamento. Prezzo consigliato 39,90 euro Acquista ora

Dermovitamina Micoblock Trattamento Smalto Idratante Rosso. Uno smalto idratante e traspirante nel classico colore rosso, che unisce il trattamento alla possibilità di mascherare le discromie e imperfezioni delle unghie. Prezzo consigliato 5,90 euro Acquista ora