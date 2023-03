È possibile rimuovere lo smalto semipermanente senza rovinare le unghie?

Lo smalto semipermanente è ormai un amico fidato di tutte le persone che amano avere unghie curate, lucenti e resistenti per diverse settimane, ma porta con sé anche una preoccupazione che ne sta minando un po’ la reputazione: il semipermanente danneggia le unghie?

In realtà, lo smalto in sé non rappresenta un pericolo per le nostre unghie: è la fase di rimozione a essere la vera causa di questa brutta reputazione. Rimuovere con poca attenzione il semipermanente può infatti causare gravi danni.

Non a caso, spesso ci si rivolge a delle figure professioniste per tale operazione ed è in effetti l’opzione migliore, in quanto servono prodotti e utensili specifici e un’esperta conoscenza di come utilizzarli per evitare danni. Insomma, meglio non affidarsi al fai da te.

Per motivi economici o di tempo, a volte però non è possibile prendere appuntamento dalla nostra nail artist preferita e perciò si tenta una rimozione casalinga, ma quali sono i rischi?

Sia che si operi una rimozione con lima più solvente, sia che si rimuova lo smalto semipermanente solo con la lima, il rischio è quello di indebolire le unghie, rendendole fragili e soggette agli attacchi di funghi e batteri. Quindi non si tratta solo di un problema puramente estetico.

E i margini di errori sono diversi: solventi troppo aggressivi, lime con grit (il livello di abrasività) non idonei e un uso scorretto della lima (è infatti fondamentale sapere dove, quanto e come limare).

È quindi impossibile rimuovere lo smalto semipermanente senza rovinare le unghie? No, non è impossibile, nemmeno se lo si fa a casa, ma di certo è un’operazione complicata, che richiede una certa maestria e pazienza, nostra o della professionista a cui ci rivolgiamo.

Questa difficoltà potrebbe scoraggiare molte persone all’utilizzo del semipermanente e rinunciare quindi ad avere le unghie che si desiderano, ma in realtà esiste un’alternativa che potrebbe sanare queste preoccupazioni, garantendo al tempo stesso delle unghie lucenti e resistenti: gli smalti LED Green Flash di Manucurist.

Questa innovativa linea di smalti si pone infatti a metà strada tra uno smalto classico e un semipermanente: garantisce infatti una resistenza fino a 10 giorni, ma si rimuove con estrema facilità, in un solo minuto. Vediamo ora nel dettaglio come funziona.

Smalti LED Green Flash: applicazione, rimozione e composizione

L’applicazione è simile a quella di un semipermanente, si utilizza infatti una lampada LED (scelta migliore rispetto alle lampade UV) e si suddivide in tre semplici fasi:

Fase 1 : dopo aver sgrassato l’unghia con l’Acqua solvente Green Flash, si stende la Base Coat Green Flash , senza esagerare con la quantità. Dopodiché, la si polimerizza sotto la lampada LED per 1 minuto.

: dopo aver sgrassato l’unghia con l’Acqua solvente Green Flash, si stende la , senza esagerare con la quantità. Dopodiché, la si polimerizza sotto la lampada LED per 1 minuto. Fase 2 : si stende lo smalto del colore che si preferisce e si fa poi asciugare sotto la lampada per 1 minuto. Se necessario si può ripetere lo step per una maggiore copertura.

: si stende lo smalto del che si preferisce e si fa poi asciugare sotto la lampada per 1 minuto. Se necessario si può ripetere lo step per una maggiore copertura. Fase 3: infine si applica il Top Coat Green Flash, sempre da polimerizzare sotto la lampada per 2 minuti.

Dato che la lampada tende a seccare le unghie, una volta terminato, è consigliabile idratare le cuticole con l’Olio Verde di Manucurist.

Se l’applicazione, quindi, è simile a quella di un semipermanente, ma comunque abbastanza semplice da poter essere eseguita a casa senza troppe difficoltà, la rimozione sarà ancora più facile: basta infatti applicare su ogni unghia un pezzo di cotone imbevuto di solvente Green Flash e lasciare in posa per un solo minuto. Lo smalto si toglierà con estrema facilità, salvo magari qualche residuo di base, da eliminare con del cotone imbevuto di solvente.

A proposito del solvente, quello di Manucurist è del tutto privo di acetone. La filosofia del brand è infatti totalmente volta a un’ottica green.

Fino all’84% degli ingredienti dei loro prodotti è di origine naturale, sono tutti vegani, cruelty free e nei loro inci non sono mai presenti prodotti come: toluene, xilene, PBO, canfora, tosilamide etilica, formaldeide, trifenilfosfato, idrochinoni, benzofenoni, styrenics e monomeri. Sostanze che rischiano di contribuire a quel danneggiamento dell’unghia che vogliamo proprio evitare.

Online si può acquistare il kit di Manucurist con tutto il necessario per utilizzare lo smalto LED Green Flash: la Base Coat, bio-based all’84%; il Top Coat, bio-based al 60,5%; due colori Green Flash (si può scegliere tra più di 60 tonalità); la Lampada pro con porta usb; l’acqua solvente Green Flash e le pinze Togli Smalto.

Non resta dunque che provare questo innovativo tipo di smalto con la sicurezza che le nostre unghie non solo saranno bellissime e resistenti, ma anche al riparo da rimozioni troppo invadenti.