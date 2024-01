Quali saranno i tagli di capelli della primavera-estate 2024

L’arrivo della primavera è spesso accompagnato dal desiderio di rinnovare il proprio look, e i capelli sono un elemento chiave per esprimere la propria personalità e seguire le ultime tendenze. Prima dunque di arrivare alla stagione più calda del 2024, è il momento ideale per esplorare le prossime tendenze in fatto di tagli di capelli, prendendo ispirazione dalle innovazioni dell’inverno appena trascorso.

Caschetto al mento: minimalismo con un tocco anni ’90

Gli anni ’90 continuano a influenzare le tendenze capelli dell’inverno 2024, con i tagli corti che si distinguono per la loro personalità decisa e unicità volutamente indefinita. Questo decennio diventa l’ispirazione per chi desidera un look che si distingua per la sua intensità e originalità, una dichiarazione di stile che esprime la propria personalità attraverso i capelli.

Il caschetto, sempre un evergreen, si reinventa per la primavera-estate 2024. Questa stagione, il caschetto al mento è il protagonista, corto, minimalista e dal taglio preciso ma al contempo informale. La sua versatilità lo rende adattabile a diverse tipologie di capelli, e può essere portato con una riga laterale, seguendo il mood del momento.

Butterfly Haircut: la scalatura per un look dinamico

Se sognate una chioma voluminosa e dinamica, il butterfly haircut potrebbe essere la scelta perfetta. Caratterizzato da una scalatura verticale, questo taglio è divertente e audace. Con o senza frangia, il layering del butterfly haircut crea un effetto spettinato, perfetto per chi ama uno stile “bouncy” e voluminoso.

Frangia sfilata lunga: eleganza e versatilità direttamente dal Giappone

Le frange lunghe e trasparenti, amate in Estremo Oriente, continuano a essere una conferma per la prossima stagione. Questa frangia, ideale per capelli fini o sottili, dona un tocco di eleganza e versatilità al look. La sua lunghezza e morbidezza la rendono un elemento distintivo, perfetto per chi cerca un dettaglio raffinato.

Soft Shag: un ritorno leggero agli Anni ’70

Lo shag, amato nelle stagioni passate, fa ancora parte delle opzioni cool per chi desidera uno stile non convenzionale. Il soft shag per la primavera-estate 2024 si presenta meno deciso rispetto alle precedenti stagioni, mantenendo comunque il suo fascino ribelle ispirato agli anni ’70.

Caschetto scalato: forma e movimento

Tra i caschetti dell’inverno 2024 spicca anche quello scalato nella parte frontale, creando così una forma arrotondata. Le ciocche davanti, leggermente scalate, conferiscono al caschetto un tocco dinamico e moderno, perfetto per chi cerca un taglio che esprima movimento.

Il ritorno della coda bassa, elegante e facile da mettere in piega

Il ritorno della coda bassa conferma che è il momento di abbracciare nuovamente questo look. La coda bassa, con il minimo sforzo, dona un aspetto curato e pulito su diverse texture di capelli, da quelli lisci a quelli mossi. Un tocco di eleganza contemporanea che si adatta a varie personalità.

Capelli effetto spettinato

Per chi cerca di rompere le regole convenzionali, l’effetto spettinato diventa una scelta audace. La sfilata di Miu Miu 2024 ha proposto capelli ricci e mantenuti con gel per creare un look non-finito. Maison Margiela, d’altra parte, presenta acconciature vaporose e cotonate con trecce a spina di pesce laterali, un mix di controllo e intenzionalità.

Lunghezze al vento sempre di moda

Le lunghezze al vento sono sempre un classico senza tempo, e la primavera-estate 2024 non fa eccezione. Paco Rabanne, Chanel, Louis Vuitton e Vivienne Westwood hanno presentato diverse interpretazioni di capelli sciolti, ondulati o lisci, dimostrando che la libertà di espressione attraverso i capelli è una tendenza che non tramonta mai.

La primavera-estate 2024 offre quindi una vasta gamma di opzioni per esprimere la propria personalità attraverso i capelli. Scegliete il taglio che risuona di più con il vostro stile e preparatevi a sfoggiare un look fresco e alla moda nella prossima stagione.