I 5 migliori rossetti waterproof per la primavera-estate 2022

Con l’arrivo della stagione più calda, anche il trucco cambia forma e soprattutto formulazione: c’è chi opta per un make-up più leggero, fatto ad esempio di polveri minerali, e chi invece non vuole rinunciare alla coprenza e alla lunga tenuta: proprio per questo esistono i rossetti waterproof, capaci di resistere agli schizzi d’acqua ma anche al sudore e alle alte temperature.

Quali sono le caratteristiche del rossetto waterproof perfetto?

Deve garantire una lunga durata

sulla pelle, senza però seccare le labbra Deve inoltre essere gentile sulla pelle, e contenere al suo interno possibilmente ingredienti nutrienti e idratanti, poco dannosi per le labbra e anche per l’ambiente.

I rossetti di questo tipo sono consigliati per chi passa tutta la giornata fuori casa e vuole evitare di sistemare continuamente il proprio make up. Alla base delle formulazioni più a lunga tenuta ci sono i polimeri di siliconi, anche vegetali, che assicurano l’extra tenuta. E per rimuoverli? Meglio affidarsi a soluzioni micellari o a struccanti bifasici appositi, formulati proprio per il trucco waterproof.

Insomma, il rossetto waterproof ha lo stesso potere di una bacchetta magica, scopriamo insieme i più belli e performanti per la primavera-estate 2022.

Maybelline – Superstay Vinyl Ink

Maybelline Superstay Vinyl Ink Rossetto waterproof a lunga tenuta e dal colore intenso, effetto vinilico. 10 € su Amazon 12 € risparmi 2 € Pro Lunga tenuta Contro Nessuno

Partiamo da un caposaldo del settore: il rossetto liquido super Stay Vinyl link di Maybelline da quando è uscito rappresenta uno dei migliori rossetti a lunga tenuta in commercio. Disponibile in diverse nuance, promette una durata fino a 16 ore e non teme caldo o liquidi. La sua formula è vegana e l’applicatore ergonomico in spugna e di precisione permette di evitare sbavature. L’effetto sulla pelle è vellutato, appunto simile a quello di una superficie in vinile.

Rimmel London Rossetto Opaco Stay Matte

Rimmel London Rossetto Opaco Stay Matte, Formula Liquida Waterproof Rossetto liquido che promette una straordinaria tenuta fino a 16 ore, disponibile in diverse tonalità 5 € su Amazon 12 € risparmi 7 € Pro Waterproof Contro Nessuno

Chi cerca un rossetto ad alta coprenza e ad altrettanto ottimale tenuta, troverà un alleato su cui contare nel rossetto Stay Matte di Rimmel: la sua formula è liquida, waterproof, no transfer e naturalmente a lunga durata. È disponibile in diverse nuance.

Euphidra Rossetto Pennarello Waterproof

Euphidra Rossetto Pennarello Waterproof Rossetto waterproof testato contro nichel e metalli pesanti e con punta a pennarello 13 € su Amazon Pro Waterproof

Punta a pennarello Contro Nessuno

Per chi cerca invece uno strumento di estrema precisione, c’è il rossetto pennarello di Euphidra: la sua punta assomiglia proprio a quella di un pennarello ed è resistente all’acqua, asciugandosi rapidamente. Il suo stesso colore è a base di acqua e il suo effetto finale somiglia a quello di un tatuaggio. Resiste per tutto il giorno. Quanto alla sua formula, sono stati condotti dei test dal brand per scongiurare eventuali irritabilità cutanee: è infatti testato sotto controllo medico per nichel e metalli pesanti. Questo rossetto waterproof è ideale per chi ha una pelle sensibile ma allo stesso tempo non vuole rinunciare a un prodotto duraturo ed efficace, da indossare sulle labbra tutto il giorno senza incorrere in rossori o infiammazioni.

Revlon Colorstay Overtime Rossetto liquido, Everlasting

Questo rossetto promette una durata fino a 16 ore ed è disponibile in 10 diverse tonalità. La formula vanta una tecnologia di blocco del colore che fa sì che il prodotto non sbavi durante la giornata. Il finish è lucido e inoltre contiene camomilla ed estratto di soia, efficaci per ammorbidire le labbra. L’applicazione del rossetto consiste in due passaggi: con il primo si applica il colore, con il secondo si passa il glow, per fissare il colore e renderlo luminoso.

Revlon Colorstay Overtime Rossetto liquido, Everlasting Rossetto a lunga tenuta: l’applicazione consiste in due passaggi, il primo per passare il colore, il secondo per fissare con il gloss 8 € su Amazon Pro Waterproof Contro Nessuno

L’Oreal Paris Rouge Signature, rossetto liquido a lunga tenuta

L'Oréal Paris Rouge Signature, Rossetto Liquido: I am worth it (115) Il rossetto liquido di L’oreal della linea Rouge Signature assicura un rosso intenso nella tonalità n.115. Da provare. 9 € su Amazon 12 € risparmi 3 € Pro A lunga durata

Tinta leggera

Facile stesura Contro Nessuno

Questo rossetto liquido di L’Oreal ha una texture leggera e avvolgente, è estremamente pigmentato e offre un colore matte intenso e di lunga durata. La formula leggera è data da una soluzione olio e acqua, e l’applicatore ha una forma piatta con punta sottile, che permette di applicare il colore perfettamente in una sola passata.