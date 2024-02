Revival anni '90: è tornato il Frosted Lipstick, il rossetto satinato

Negli ultimi tempi, il mondo del make-up ha visto un ritorno in grande stile del luccichio, soprattutto quando si tratta delle labbra. Una delle tendenze più diffuse del momento è il ritorno del Frosted Lipstick, quel particolare rossetto satinato che ha caratterizzato gli anni ’90.

Che cos’è il Frosted Lipstick e quando è diventato popolare

Questo tipo di rossetto è molto amato per il suo effetto brillante e luminoso, che conferisce un tocco di glamour e spensieratezza al viso. Le labbra “satinate” richiamano l’immaginario delle pop star degli anni ’90, portando con sé un’aria di nostalgia per quel periodo di ribellione e di divertimento.

Anche se il Frosted Lipstick può farci pensare direttamente agli anni ’90, le sue origini risalgono ai decenni precedenti. Icone di stile come Twiggy e Edie Sedgwick incarnavano già negli anni ’60 lo spirito del luccichio sulle labbra, associandolo a concetti come “moda”, “chic” e “futuristico”.

Negli anni ’70, le labbra brillanti hanno subito un’evoluzione, virando verso tonalità più fredde come il bronzo e i mattoni. Questo stile poteva adattarsi sia a contesti bohémien che a atmosfere disco decadenti, offrendo così una varietà di opzioni per esprimere la propria personalità attraverso il trucco.

Le caratteristiche principali del Frosted Lips includono:

effetto brillante e luminoso sulle labbra;

tonalità pastello o calde della terra;

applicazione diffusa per un effetto gradiente;

look glamour e spensierato;

nostalgia per gli anni ’90 e per l’epoca delle pop star;

versatilità, adattabile a diverse situazioni e stili;

possibilità di bilanciare il look con bronzer o eyeliner.

Il Frosted Lips oggi: come indossarlo

Per adattare questo look ai tempi moderni, è consigliato optare per un luccichio più delicato e facile da indossare. Si suggerisce di privilegiare tonalità pastello o calde della terra e di applicare il rossetto in modo diffuso, concentrando il luccichio soprattutto al centro delle labbra per creare un effetto gradiente.

La preparazione è fondamentale per ottenere il perfetto Frosted Lipstick. È importante iniziare con un balsamo labbra per creare una base liscia e uniforme. Successivamente, si può bilanciare il look con un tocco di bronzer o definire le ciglia e tracciare una linea di eyeliner. Quindi, per ottenere il perfetto Frosted Lipstick, è fondamentale seguire alcuni passaggi chiave.

Innanzitutto, preparare le labbra applicando un balsamo idratante per garantire una base liscia.

applicando un balsamo idratante per garantire una base liscia. Successivamente, applicare il rossetto con una texture satinata, preferibilmente in linea con la tendenza, concentrandosi soprattutto al centro delle labbra per creare un effetto gradiente.

con una texture satinata, preferibilmente in linea con la tendenza, concentrandosi soprattutto al centro delle labbra per creare un effetto gradiente. Infine, per un tocco finale, è possibile aggiungere un leggero strato di gloss trasparente per aumentare ulteriormente il luccichio e la luminosità delle labbra.

In alternativa, per chi ama osare e seguire le tendenze più attuali, si può optare per un look totalmente ispirato al 2024. In questo caso, si consiglia di privilegiare un trucco più minimalista, magari bloccando le sopracciglia, evitando il mascara e lasciando che il focus sia tutto sulle labbra satinate. Insomma, il Frosted Lipstick è tornato di moda, portando con sé un vento di freschezza e di divertimento che ci riporta indietro nel tempo, ma con un tocco di modernità.