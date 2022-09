Revolution X Game Of Thrones, la collezione make up ispirata alla saga è qui

È la saga televisiva più famosa di sempre a livello mondiale, per molti è persino la più bella mai realizzata: si tratta di Game of Thrones e, oggi finalmente, è disponibile la collezione make up di Revolution dedicata proprio a lei e ai suoi toni trionfali e mitici.

L’occasione del lancio è perfetta: Halloween 2022 diventa così all’insegna di Game Of Thrones per Revolution, che ha lanciato una limited edition audace, versatile e dai colori intensi. Vediamo insieme tutti i cosmetici che la compongono.

Revolution X Game of Thrones, le palette occhi

Naturalmente le 3 palette di ombretti si dividono in base ai colori e ai regni di riferimento della serie tv:

Winter is coming Forever Flawless Shadow Palette : i toni sono freddi, praticamente glaciali per questa palette che comprende 18 ombretti multi finish. Sono presenti anche cialde metalliche che richiamano naturalmente il freddo del ghiaccio e i misteriosi Regni del Nord.

: i toni sono freddi, praticamente glaciali per questa palette che comprende 18 ombretti multi finish. Sono presenti anche cialde metalliche che richiamano naturalmente il freddo del ghiaccio e i misteriosi Regni del Nord. Mother of Dragons Forever Flawless Shadow Palette: la palette in questo caso è costituita da cialde di ombretti dai toni caldi, sia shimmer che opachi, ed è ispirata a Khaleesi e ai suoi leggendari draghi.

la palette in questo caso è costituita da cialde di ombretti dai toni caldi, sia shimmer che opachi, ed è ispirata a Khaleesi e ai suoi leggendari draghi. Westeros Map Forever Flawless Shadow Palette: questa palette con 48 ombretti multi finish (sia opachi che shimmer) contiene tonalità più neutre rispetto alle precedenti. Il packaging è caratterizzato da una mappa da consultare che richiama decisamente il mood di Game Of Thrones e che si apre per svelare tutte le tonalità.

Revolution X Game Of Thrones, gli ombretti liquidi

La collezione in edizione limitata comprende anche tre ombretti liquidi con texture leggera e sfumabile con pochi gesti. Altamente pigmentati, sono stati presentati come estremamente versatili: possono infatti essere usati da soli oppure come base per quelli in polvere. I colori sono basici e sono:

oro

argento

nero

Revolution X Game of Thrones: Mascara, Eyeliner e pasta per le sopracciglia

Per quanto riguarda il comparto occhi, la limited edition di Revolution comprende anche:

Dragon Lash Mascara : il colore e nero è la formula è stata pensata per volumizzare le ciglia.

: il colore e nero è la formula è stata pensata per volumizzare le ciglia. Renaissance Flick Raven Black Eyeliner : con tratto nerissimo e intenso, con punta in feltro per un’applicazione estremamente precisa.

: con tratto nerissimo e intenso, con punta in feltro per un’applicazione estremamente precisa. Pasta Soap Styler: per modellare le sopracciglia grazie a una formula con burro di karitè, olio di oliva e aloe vera. Contiene anche uno scovolino apposito e il cofanetto ha anche un piccolo specchio per applicazioni di precisione.

Revolution X Game Of Thrones, labbra e viso

Per quanto riguarda le labbra, la collezione di Revolution ha lanciato anche 4 splendide tinte labbra dal finish opaco, chiamate “Lip Bomb”, sono a lunga tenuta e con una formula cremosa e avvolgente. I colori proposti sono:

Sansa Stark Matte : borgogna

: borgogna Cersei Lannister : rosso acceso

: rosso acceso Arya Stark : malva

: malva Daenerys Targaryen: nero

Infine, per il make up viso la collezione ispirata a Game Of Thrones comprende anche un kit di pennelli per il trucco. Il set contiene 5 pennelli: tre studiati per il make up occhi, due per il viso. È disponibile anche la spugnetta blender rosso fuoco, con tanto di mini trono su cui riporla dopo l’uso. Il tutto può essere conservato nella pochette con zip nera e logo in bella vista, che ci ricorda la maestosità di questa serie tv ormai diventata iconica.