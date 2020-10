Unghie decorate: 10 idee per Halloween

Unghie decorate dall’effetto boo! garantito quelle che vi proponiamo in vista di Halloween: tante idee spettrali e divertenti allo stesso tempo. Da quelle più classiche a quelle più appariscenti, le proposte tra le quali potete scegliere sono innumerevoli, e accostabili al giusto look per la festa più spaventosa dell’anno.

Sì, perché potreste abbinare le unghie decorate a un travestimento da brividi o più semplicemente puntare tutto sulla nail art. Ammettiamolo, il fascino del dark e di un look tenebroso non tramonta mai, e questa è l’occasione giusta per sfoggiarlo. Senza dubbio ad Halloween i colori di tendenza sono il nero, l’arancione zucca e il rosso sangue. Dal semplice tinta unita a decorazioni macabre, non abbiate paura di osare. Riferimenti a simboli come teschi, fantasmi (come la nail art di Chiara Ferragni) o pipistrelli per le più temerarie, dolcetti e zucche per le amanti del lato giocoso della festività.

I disegni si possono applicare su tutte le unghie o anche solo su una, e potrete farlo a casa, se siete più esperte, o affidarvi alla vostra nail artist preferita. La missione è solo una: essere sopra le righe.

Vediamo le 10 idee più accattivanti per decorare le unghie a Halloween.

Unghie decorate per Halloween: i 10 spunti più spaventosi

Osate con i colori che avete sempre lasciato nel cassetto, sbizzarritevi con disegni stilizzati a tema pauroso, o rischiate con decorazioni gel più complesse. Ad Halloween potete dipingere le vostre unghie nelle maniere più differenti, per un look da tutti giorni o uno terrificante da festa. Smalti, gel, pennellini, punteruoli o unghie finte, vi basta questo occorrente per seguire questi spunti.